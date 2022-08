Nairo Quintana no la pasa nada bien.



Después de su descalificación del Tour de Francia por dos muestras de sangre que evidenciaron tramadol, sustancia prohibida por la Unión Ciclística Internacional (UCI), el panorama no es alentador.

Este martes, luego de que se conociera que la renovación del ciclista dependería de que gane la apelación y esos puntos no se pierdan, la UCI actualizó su listado y dejó en firme las unidades que hace una semana anunció que quitaría.



El gesto se vio, presumiblemente, como un guiño de espera a ver qué ocurre en el TAS.



De desestimarse el recurso de Quintana, difícilmente el Arkéa se quede sin su entrada a la categoría World Tour. Sin embargo, su diferencia con los otros equipos del máximo nivel quedaría bastante corta para el próximo año. Esto, contando las unidades que la escuadra dejará de obtener por la ausencia de Nairo en la Vuelta a España.



Parece ser tanta la tensión entre el ciclista y su equipo que cobró eco uno de los preceptos del Movimiento por un Ciclismo Creíble (MPCC), grupo de deporte limpio que ya respaldó al Arkéa y cuya afiliación podría implicarle a Nairo otro dolor de cabeza: una demanda.



Según los pilares del MPCC, tras un resultado anómalo, los equipos pueden demandar al ciclista sancionado por “daños a la imagen”. Situación que, de seguir los tensos roces con el Arkéa, se daría posiblemente en el caso de Quintana.



Bajo ese panorama, don Luis Quintana, padre del pedalista, volvió a arremeter por su sanción.



El mundo, Colombia y los ciclistas compañeros: en su blanco.



Don Luis, contra todos

Facebook Twitter Linkedin

Papá Nairo Quintana. Foto: Con información de oficina de presa

“Los colombianos no tienen por qué dudar de la honestidad de mi hijo, pueden confiar en Nairo con los ojos cerrados. Lo que él está viviendo es una persecución, porque siempre ha sido una piedra en el zapato para mucha gente, en Colombia y en el exterior, pero yo creo que él va a salvar su imagen”, dijo don Luis Quintana, según reseña 'El País', de Cali.



En la charla, el padre de Nairo habría recordado el reciente escándalo de Miguel Ángel López en un supuesto caso por tráfico de medicamentos.



“Ahora quieren dañar la carrera de Nairo. Solo queda esperar a que todo se resuelva", comentó.



"Me da rabia que otros ciclistas no lo defiendan, pero eso demuestra que nunca lo han considerado un amigo, nunca lo han querido”, concluyó.

