La etapa 21 del Tour de Francia del 2022, la gran fiesta que se vivió entre París La Défense y los Campos Elíseos de la capital de ese país, luego de 115 kilómetros, no solo fue la consagración del danés Jonas Vingegaard como campeón de la competencia, sino que significó la última carrera por etapas que ha disputado Nairo Quintana.

Ese día el ciclista boyacense, en ese tiempo con el equipo Arkea-Samsic, terminó en la sexta casilla de la general, a 16 minutos 33 minutos de Vingegaard, pero al mismo tiempo fue el comienzo de un año bien complicado para él, una historia de amor y dolor que no se ha acabado.

Pelea con la UCI

El 18 de agosto de ese año, la Unión Ciclista Internacional (UCI) comunicaba que el boyacense había sido descalificado de la carrera, pues en dos de sus análisis de sangre se le encontró la sustancia tramadol, prohibida en el reglamento de la entidad en competencia, pero no por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), por lo que no se consideró dopaje.



Quintana y su grupo de abogados apelaron la sanción ante el Tribunal de Arbitramento del Deporte (TAS), que desestimó el recurso y ahondó la crisis del pedalista colombiano, que quedó en el limbo.

Pasan los días y nada





Ya se completa un año y Nairo ha sonado para firmar con varios equipos, incluso lo han puesto a correr en la próxima edición de la Vuelta a España, pero todo se ha caído de su peso, pues los conjuntos han desestimado la opción y él mismo ha confirmado que no irá a la Vuelta.



Ha querido enderezar el camino, hablar con la UCI y con el Movimiento por un Ciclismo Creíble (MPCC), pero ambas entidades le confirmaron a EL TIEMPO en su momento que esas reuniones no eran posibles, pues había de por medio una sanción.

Nairo Quintana



Quintana no ha dejado de entrenar. Se sigue preparando. La semana pasada, en varios medios de comunicación, dijo estar dispuesto a firmar un contrato, que no ha “bajado los brazos” y que seguirá en la lucha; algo similar advirtió en febrero pasado, cuando se especuló con su posible retiro.



De esa fecha para acá no ha habido nada, solo especulaciones, pero la verdad es que el tiempo apremia, ha dado un año de gabela y eso no es bueno para un corredor que no compite en pruebas por etapas desde un año atrás.

"No tiene cabida en estos momentos por la decisión que sea”. FACEBOOK

Fue al Mundial de Wollongong (Australia), y este año solo ha tomado parte en la ruta de los Nacionales de Ciclismo, en la que se colgó la medalla de bronce, pero nada más, no ha vuelto a ser un corredor competitivo.



Alberga la ilusión de volver a la carretera, pero en el ciclismo de primer nivel eso se ve muy complicado.



“Es difícil que vuelva a la máxima categoría. No tiene cabida en estos momentos por la decisión que sea”, le dijo a EL TIEMPO Javier Ares, periodista de la cadena Eurosport, que transmite la mayoría de competencias ciclísticas.

¿Qué le espera?

Ares advierte que si se compara el trato que le han dado al colombiano con el de los pedalistas que han reportado como positivos en el lote, es injusto lo que pasa.



“Es mejor que hubiera salido positivo, pues cumple la sanción y ya, como muchos. Es injusto con él. No está dopado, es claro que violó una norma, pero el trato que ha recibido no es el mejor”, aseguró Ares.



Nairo, en las últimas declaraciones, advirtió que no era verdad que iba a España y ratificó que tampoco le interesa correr en Colombia, pero las puertas en Europa las tiene cerradas y lo más complicado es que no corre.

Nairo Quintana.



“Eso es clave, no estar en las carreras. Ya lleva un tiempo y eso lo ven los equipos. Entrenar es una cosa, competir, otra, y eso no lo ha hecho. No le quedará fácil volver a la competencia, si hablamos de la élite del ciclismo en el mundo. Es una lástima, es un buen corredor y ya tiene 33 años”, le comentó a EL TIEMPO el exciclista español Igor Astarloa, campeón mundial de ruta en el 2003.



Es claro que por historia, Nairo no tendría problema en competir, su estadística es envidiable, pero en la actualidad del ciclismo sofisticado es difícil, pues ha perdido la rueda y no será fácil que la recupere.



“Es un corredor que le serviría a un equipo en Europa, no sé si de primera, pero sí de segunda categoría. Su palmarés es envidiable y les daría opciones de figurar en el escalafón”, contó Eduardo Chozas, exciclista español y ahora comentarista de ciclismo en Europa.

