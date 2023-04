Nairo Quintana no da su brazo a torcer y sigue en busca de un equipo que lo contrate, bien sea para lo que resta de la temporada, que no es tan fácil, o para el 2024.

Se le ha visto por estos días en Europa, encima de la bicicleta y acompañado de varios de sus excompañeros con quienes libró muchas batallas en las carreteras.



(Clara Chía no se salvaría: inesperada reacción de Shakira 'daña planes' de Piqué)

(Revelan video de jugadora que murió al caer de un sexto piso)



El último rumor es que podría tener algo concretado con el Soudal-Quick Step, pero no hay nada claro, ninguna de las partes ha hablado del tema y el origen de la información está en Colombia, algo que no es muy claro.

Otro interrogante



Y lo es porque siempre que el origen de la información es local se ha desmentido en Europa, aunque esta vez no ha pasado.



Se dice que Nairo llegaría a ocupar el puesto de Julian Alaphilippe, el pedalista francés que este año no ha contado con la misma suerte de otras ocasiones.



En esa escuadra figuran hombres de la talla de Remco Evenepoel y Fabio Jackobsen, grandes campeones de los últimos meses.

Facebook Twitter Linkedin

Nairo Quintana. Foto: Fedeciclismo



EL TIEMPO preguntó a la escuadra por la veracidad de la información, pero hasta el momento no ha recibido respuesta.



Sin embargo, lo de siempre, es difícil que Nairo concrete su fichaje por un equipo del World Tour, la máxima categoría, pues su antecedente, la descalificación del Tour de Francia del 2022 por el uso de tramadol, prohibido en competencia, es el Inri que pesa sobre él.



(James Rodríguez: revelan la pelea que habría desatado todo el caos en Olympiacos)

(Piqué y su papá, señalados de intentar dejar en bancarrota a Shakira)



Deportes