Nairo Quintana es uno de los pocos corredores colombianos, pero sí el más importante, que no ha definido su futuro, no se sabe a qué equipo irá.

Luego de que la Unión Ciclista Internacional (UCI) lo descalificara de su sexto lugar del Tour de Francia del 2022 por el uso de la sustancia tramadol, su vida no ha sido la mejor.



Mientras, Arkea-Samsic, el equipo francés con el que había pactado su continuidad, pero con el que rompió días más tarde, ya se alista para la temporada del 2023, pero el ciclista boyacense nada de nada.



Quintana apeló la decisión de la UCI ante el Tribunal de Arbitramento del Deporte (TAS), pero este ente confirmó la sanción de la UCI.



Luego, comenzaron a sonar nombres de posibles equipos para Quintana, per uno a uno fueron desechando la oportunidad.



Hoy, cuando la temporada grande, la del World Tour, ha comenzado con el Tour Down Under, no se sabe nada de Quintana y las opciones se agotan.

¿Se queda en Colombia?

Lo que se entiende es que no estará en la ‘gran carpa’, que su futro estará en una liga local y comienzan a sonar nombres.



Team Medellín, por intermedio de su manager, José Julián Velásquez, lo invitó a formar parte del grupo, que ya cuenta en sus filas con Miguel Angel López.



Dáyer Quintana, hermano de Nairo, es corredor del Colombia Pacto por el Deporte y se habla de la opción de que recale ahí aunque no es tan claro.

