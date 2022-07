El belga Jasper Philipsen fue el ganador al esprint de la etapa 15 del Tour de Francia, en una jornada que resultó más caótica de lo que prometía de entrada.



En un día marcado por cuenta de retiros por algunos casos de covid-19 y varias caídas, Nairo Quintana sobrevivió. El pedalista boyacense, del equipo Arkea, se mantuvo a lo largo de la jornada en el grupo de favoritos. Sin mayores exigencias, Quintana sorteó la jornada. Ahora, en la tercera semana, llega su oportunidad para atacar y dar el salto al 'top 5', como se lo propuso.

Nairo Quintana sobrevive

El boyacense resistió. Foto: EFE

La etapa 15 del Tour de Francia empezó marcada por los retiros. El danés Magnus Cort (EF Education) y el australiano Simon Clarke (Israel Premier Tech) no tomaron la salida por dar positivos para covid-19 en las pruebas protocolarias. Por su parte, el esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma), tampoco fue de la partida, pero por razones físicas, ya que el triple ganador de la Vuelta arrastraba molestias desde su caída en la quinta etapa con meta en Arenberg.



Más adelante, las caídas empezaron a afectar el día. El holandés Steven Kruijswijk, compañero del líder de la general del Tour de Francia, Jonas Vingegaard, se vio obligado a abandonar este domingo tras caer a falta de unos 60 kilómetros para la meta de Carcasona. Así las cosas, el Jumbo sufrió dos bajas en una etapa de 'transición'. Razon por la cual la última semana promete ser decisiva para las intenciones de Vingeggard.



En general, la carrera empezó con una fuga tempranera. Eran Wout Van Aert, Nils Politt y Mikkel Honore quienes lideraban la parada. Luego, alcanzados por el pelotón, quedaron rezagados.



A falta de 55 kilómetros, Vingegaard sufrió una caída en medio de un enredo en su grupo. El danés se recompuso pronto y alcanzó al pelotón en el que Tadej Pogacar, su rival, buscaba imponer el paso.



Al final, en el embalaje, el belga Jasper Philipsen fue quien celebró.



Nairo Quintana entró con los favoritos y no cedió tiempo en su lucha por mantenerse en el 'top'.



Este lunes, día de descanso en la carrera francesa.



