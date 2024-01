Nairo Quintana será gregario de Enric Más y estallan duras críticas al Movistar

A Nairo Quintana se le ha visto entrenando fuerte por carreteras de Boyacá con el fin de que su regreso a las competencias en los Campeonatos Nacionales de Ruta y en el Tour Colombia sea victorioso.

Quintana no corre desde hace casi un año y en Europa no compite en una prueba desde julio del 2022, cuando terminó su participación en el Tour de Francia.

Está listo

Esa vez, fue descalificado de la mejor carrera del mundo por el uso de tramadol, por esos días sustancia prohibida en competencia por la Unión Ciclista Internacional (UCI).



El pedalista boyacense volvió al Movistar, al equipo del que salió a finales del 2029 para llegar al Arkea de Francia.



Sin embargo, su regreso no fue el esperado, pues se advierte que irá a la Vuelta a España como respaldo para el líder, Enric Más, algo que no gustó mucho y por lo que el Movistar recibió críticas.

“¿Para qué ser gregario de un corredor que, quizás, en el mejor de los casos y ojalá me equivoque y pueda pelearle a Vingengaard el título porque sería hermoso, pueda ser quinto? ¿Cuál es el fin?2, dijo el periodista Mario Sabado. ]



Y agregó: “Si la idea del resto, que no son los que nombramos, es tratar de ver hasta dónde pueden aguantar y tratar de escalar posiciones por si uno falla... Ser gregario, no lo sé. Y para Nairo hay un Giro de Italia y una Vuelta a España. Es cierto que en La Vuelta tenemos siempre la mejor versión de Enric Mas, pero no sé si Nairo va a estar supeditado a ser gregario".



Quintana tendrá la oportunidad de ser el líder del equipo en el Giro de Italia del 2024, prueba que ya ganó en el 2014.



