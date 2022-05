Nairo Quintana, pros y contras de un posible paso al Astana: análisis

Nairo Quintana (Arkea-Samsic) sigue preparando su asalto al Tour de Francia y mientras eso pasa en Europa hablan de su posible salida del equipo y la llegada al Astana, en el que está Miguel Ángel López.



A la escuadra gala tampoco le interesa que Nairo se vaya, pues en el 2023 hará parte de los equipos del World Tour, la máxima categoría del ciclismo, y les conviene sumar ciclistas, no restar. Dejarlo ir no es una buena idea.



Lo bueno para él es que todavía es un corredor que puede brindar triunfos, aunque está por verse cuál será su rendimiento en las tres grandes, en las que últimamente no ha respondido. Hay ciclistas de mejor nivel que él para pelear por el título.

La sed de victoria del Astana

Astana está necesitado de victorias, pues este año solo ajustan dos, la etapa de López en el Tour de los Alpes y el título de Alexey Lutsenko en la Clásica Jaén, de resto, pérdidas. Contrataron a ‘Supermán’ López luego de su salida del Movistar, pero el boyacense no respondió en el Giro de Italia, su máxima aspiración de este año, debido a la lesión muscular de la pierna izquierda.



Sí, fue una lesión, pero ese tema para la estadística no vale, pues solo se contabilizan triunfos, no lesiones ni la causas por las que no se ha podido ganar.



La posible llegada de Nairo al Astana sería beneficioso para el equipo. Nairo está más allá que acá y se movería hacia una mejor estructura, con experiencia y con objetivos muchos más grandes que el Arkea.



No todo sería color de rosa...

También hay contras. Astana es una escuadra que vive momentos difíciles en cuanto a lo económico. Si bien tienen un presupuesto asegurado por el gobierno de su país, pues la escuadra no escapa a demoras en los pagos.



Al irse Nairo perdería la tranquilidad que ha tenido en el Arkea, es el que dice a quién se contrata, no se mueve nada sin su concepto.



Llegaría al Astana a manejar una presión distinta, la de ganar, la de tener la obligación de liderar un equipo que se ha venido a menos.



El Arkea con solo subir y mantener la categoría en el World Tour salvaría la temporada, la inversión, en el Astana no, además de eso, debe responder a que siempre se ha caracterizado por ser un equipo protagonista, que exige victorias y quiere olvidarse de las derrotas.



El tema Nairo Quintana y su ‘cambio extremo’ para el 2023 no es cosa fácil, pero lo cierto es que económicamente debería de ser una jugosa oferta para que se vaya, seguro, si la hay, se irá, pero como se ha escrito el tema no solo pasa por el dinero.

LISANDRO ABEL RENGIFO

DEPORTES EL TIEMPO

En redes: @LisandroAbel

