Nairo Quintana abandonó el Criterium Dauphiné

El nombre de Nairo Quintana se unió al de Primoz Roglic y al de Egan Bernal como otro de los grandes abandonos de Criterium Dauphiné.

El arranque de la última etapa no fue bueno para el ciclista boyacense, quien se quedó casi en el arranque y no pudo volver a conectar con el lote del líder, Thibaut Pinot.



Nairo Quintana partido para la etapa definitiva en la casilla séptima a solo 35 segundos de Roglic, pero el esloveno no salió para la jornada y el colombiano subió un puesto.



Sin embargo, el día no fue bueno para airo, perdió el paso y al final tomó la decisión de subirse al carro del equipo Arkea-Samsic.



