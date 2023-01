Después de la reveladora entrevista que le dio a EL TIEMPO Roger Legeay, presidente del Movimiento por un Ciclismo Creíble, reconocida asociación por el deporte limpio, se conoció que Nairo Quintana se retiraría del ciclismo profesional.



Quintana dejaría la bicicleta a nivel competitivo luego de que supuestamente se agotaran las opciones de seguir su carrera en Europa. Así lo aseguraron Luis Escobar y los integrantes del equipo del programa 'Ciclismo en grande', a través de su canal de YouTube.



Minutos después, Jairo Chávez, integrante de dicho grupo y reconocido como un hombre cercano al entorno de Quintana, lo aseguró luego en 'RCN Radio'.

"Hasta el momento Nairo ha dicho que se baja de la bicicleta, competitivamente hablando", expresó Escobar en la última edición de su programa.

Según supo EL TIEMPO, el pedalista tiene programada una rueda de prensa para el próximo miércoles, en la mañana, sobre las 9:30 a.m. Al parecer, el anuncio se daría en dicha conferencia. Sin embargo, fuentes cercanas al pedalista boyacense le dijeron a este diario que están sorprendidos por la información expresada en prensa y piden esperar hasta el miércoles.



Luis Quintana, padre del pedalista, habló con EL TIEMPO y manifestó que en la familia no se ha hablado el tema hasta el momento.



Quintana, en vilo

El boyacense resistió. Foto: EFE

Desde que Nairo Quintana fue sancionado el pasado Tour de Francia, luego de que le fuera encontrada la sustancia tramadol en dos de sus muestras de sangre en competencia, la incertidumbre ha nublado su carrera.



Aunque la sustancia no es considerada como dopante y Quintana no tiene restricciones para competir en la élite, el escándalo por dicho caso habría mermado las opciones para mantener su carrera en lo más alto del ciclismo.



En días pasados, se dijo en prensa italiana que Quintana llegaría al naciente equipo ProTeam del Corratec. Sin embargo, todo indica que se cayó.

