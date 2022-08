El boyacense Nairo Quintana (Arkéa Samsic), descalificado el miércoles del pasado Tour de Francia por infracción médica, anunció el jueves que no participará en la Vuelta a España, que arranca el viernes, explicando que no tiene "la cabeza ni el cuerpo para la competición".

"Prefiero retornar a casa, organizar y preparar mi defensa sobre la notificación que me ha llegado en el día de ayer (miércoles)", declaró el corredor, de 32 años, ganador de la Vuelta en 2016, en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram.



Ahora, en medio del impacto del anuncio, el turno para hablar fue para el equipo Arkea, con el que Nairo renovó por tres años más.



El pronunciamiento, breve pero claro, sobre el presente y futuro.



'La decisión fue tomada en conjunto'

Nairo Quintana (segundo de izq. a der.), en la etapa 16 del Tour de Francia. Foto: Thomas Samson. AFP

"Tras el anuncio de Nairo Quintana de su retirada de la Vuelta Ciclista a España -decisión tomada de forma conjunta entre el equipo y el corredor-, este último no será sustituido", informó la escuadra en un comunicado.



"El equipo Arkéa-Samsic sigue decidido a aspirar al éxito de etapa, aprovechando todas las oportunidades que se presenten durante las tres semanas de carrera", anunció.



Así las cosas, la escuadra francesa confirma que la decisión del retiro de Nairo fue tomada en conjunto. Asimismo, sus aspiraciones para la última grande se ven seriamente diezmadas, pues el objetivo inicial, de "tener una buena clasificación general", ya quedó en el olvido.

Después de indicar que había "podido reflexionar durante la noche", Quintana juzga que no está "en condiciones" de participar en la carrera. "Estaré trabajando durante estos diez días para demostrar que no tengo ningún problema y nuevamente nos veremos en las próximas competiciones", concluyó.



Según ha podido confirmar EL TIEMPO, Quintana ya está ultimando detalles del acuerdo con abogados expertos para llevar el caso ante el Tribunal Superior del Deporte (TAS). El presupuesto de plazo para apelar es de 10 días. Sin embargo, son 31 el plazo máximo para presentar los argumentos de su defensa y realizar los procesos administrativos ante el alto tribunal.

La UCI anunció el miércoles en un comunicado que Nairo Quintana estaba "descalificado del Tour de Francia 2022", en el que terminó en la sexta posición, "por infringir la prohibición del uso de tramadol en la competición". No obstante, el organismo internacional precisó que no se trataba de una "violación de las reglas antidopaje" y que el ciclista podía recurrir en un plazo de 10 días.



La institución precisó que dos muestras de sangre seca proporcionadas por el corredor fueron analizadas el 8 (7ª etapa) y 13 de julio (11ª etapa) durante la 'Grande Boucle', y revelaron la presencia de tramadol, un analgésico que no está en la lista de sustancias prohibidas por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).

*Con AFP