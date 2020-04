La respuesta de Nairo sobre la serie de 'Netflix' del Movistar

Nairo Quintana compartió con sus seguidores en una charla a través de redes sociales. El colombiano habló de todos los temas, entre ellos, sobre la serie de Netflix sobre el Movistar.

"No he tenido el honor de verlo, he escuchado muchos comentarios, solamente les puedo comentar lo que viví durante las grabaciones porque no lo he visto. Hay cosas que me han gustado y otras que no, recordar malos momentos no me gusta, prefiero quedarme con lo bueno. Fue algo muy arriesgado porque no se oculta nada de lo que hay dentro de un equipo. En muchos de los equipos igualmente pasan estas cosas, no me sentía cómodo y poco a poco fui saliendo, cerré este ciclo de ocho años con Movistar, muy buenos, me quedo siempre con lo positivo y agradezco a ellos", respondió Nairo.



Además, habló de su nueva etapa en el Arkea. "Me he sentido muy bien como lo ven en mi rostro, el cuerpo lo dice todo, siempre que estoy feliz las cosas se dan, hemos encontrado un gran grupo de personas cálidas, un grupo familiar que es lo que siempre busco. Me he encontrado con el jefe que es especial, es muy cercano, es un amigo. Nosotros hemos venido aportando la experiencia que traemos y aportando lo que creemos que hace falta".



Contó que durante la cuarentena avanza con sus entrenamientos, aunque no es fanático de los rodillos. "Por fortuna ahora tenemos unos que son muy buenos, donde se pueden hacer entrenamientos similares a los que hacemos en carretera y para mí ha sido muy complicado, muy difícil porque nunca había hecho más de una hora de rodillo y ahora estar ahí en la mañana, en la tarde, no es fácil. Soy un hombre más de salir y para mí ha sido muy duro, pero gracias a la familia lo hemos venido llevando poco a poco"..



DEPORTES