El ciclista boyacense Nairo Quintana (Arkea-Samsic) sigue preparando su asalto al Tour de Francia, su principal reto de la presente temporada.

Quintana ha comenzado de la mejor manera el año, ha conquistado los títulos del Tour de la Porvenza y del Tour de los Alpes Marítimos, competencias en las que obtuvo victoria de etapa.



A sus 32 años, el campeón del Giro de Italia 2014, se ha cotizado aún más y como este año termina contrato con el equipo Arkea, pues le llueven ofertas.

La propuesta

Su quinto lugar en la general de París-Niza y el cuarto en la Vuelta a Cataluña lo han cotizado y ya varios equipos le han ‘echado el ojo’, según la prensa europea.



Se advierte que el Astana está interesado en el colombiano, quien haría pareja con Miguel Ángel López para conquistar grandes logros en el elenco de Alexander Vinokourov, en el que también está Harold Tejada.



Aunque no hay nada fijo, pues hay algo en el ambiente, pues Arkea también se ha movido y se dice que quiere al francés Guillaume Martin.



A la escuadra gala tampoco le interesa que Nairo se vaya, pues en el 2023 hará parte de los equipos del World Tour, la máxima categoría del ciclismo, y le interesa es sumar ciclistas, no restar.



También se dice que el equipo Ineos ha confirmado que Daniel Martínez se queda, porque tiene contrato hasta el 2023. Se ha hablado de la opción de que el corredor de Sacha, Cundinamarca, se vaya al Bora o al Movistar.



Y no es el único. Se rumora que Richard Carapaz, el actual líder del Giro de Italia, se iría del Ineos, con el que termina este año su contrato. Suenan el Movistar y el mismo Arkea.



