Encrucijada de Nairo y Arkea: tienen en vilo correr el Tour de Francia

Nairo Quintana llega al Arkea-Samsic. Desde ayer luce los nuevos colores del uniforme.

El boyacense, al lado de su hermano Dáyer y de su fiel aliado, Wínner Anacona, pasó del azul de Movistar, el que defendió durante ocho temporadas, al rojo de la escuadra francesa.



El primer gran objetivo de Quintana y sus compañeros es que su ‘nueva casa’ no tenga problema para correr el Tour de Francia, al que espera ir como invitado.



Un gran golpe recibió la escuadra el año pasado, cuando la comisión de licencias de la Unión Ciclista Internacional (UCI) no le dio el aval para que se convirtiera en uno de los equipos del World Tour, la máxima categoría del pedalismo en el mundo, por lo que la meta siguiente será seguir en el lote de la segunda división.



No estar en el World Tour le impide disputar el calendario más importante y tener asegurada la presencia de manera directa en el Giro de Italia, Tour de Francia y Vuelta a España, por lo que deberá buscar las invitaciones.



Sin embargo, el tema no está bien. Hoy, la UCI no le ha renovado la licencia Profesional Continental, categoría que este año se llamará ProTeams, con la que podría aspirar a obtener una invitación para las carreras más importantes del calendario.



Desde que Nairo confirmó su ida al Arkea-Samsic se pregonó la idea de que el grupo tenía confirmada su invitación al Tour, París-Niza, Vuelta a Cataluña, Critertium Dauphiné, pruebas de la organización de ASO, empresa francesa, pero lo cierto es que a la fecha eso está embolatado, pues la escuadra no sabe en qué categoría clasificará para la presente temporada.



Lo normal es que le den la opción de seguir en los ProTeams para que pueda correr algunas pruebas del World Tour, entre ellas el Tour. El Giro es casi imposible y en la Vuelta hay una puerta abierta, pues ASO la organiza, aunque tendrá que pelear el cupo con los equipos locales y no se ve fácil.



Los franceses han hecho un gran esfuerzo para este año. Nairo no es solo el gran nombre, la contratación de la temporada para ellos, pues también se llevaron al francés Nacer Bouhanni, un buen embalador proveniente del Cofidis y con triunfos parciales en Giro, Vuelta a España y Dauphiné.

Nacer Bouhanni (izq.), Warren Barguil (centro) y Nairo, las estrellas del Arkea-Samsic. Foto: Prensa Arkea-Samsic



Ambos corredores nuevos llegan al equipo en el que se mantendrá el local Warren Barguil, actual campeón de ruta de su país, escalador y quien alternará el rótulo de líder con Nairo.



La carretera se encargará de que Quintana responda o no a las exigencias, pero lo que es cierto es que será la máxima figura, aunque esté Barguil.



Lo mínimo que debe garantizar la organización del Arkea-Samsic es estar en la categoría ProTeams, de lo contrario sería un mal paso dado por Nairo y sus compañeros, pues no podrán aspirar a competir en algunas de las grandes competencias.



Si hacen parte de ese calendario, que es lo más normal, pues el objetivo será preparar el Tour, el triunfo que le falta al ciclista boyacense por conseguir, tras haber ganado el Giro (2014) y la Vuelta a España (2016).



Arkea-Samsic no es un equipo fuerte. Nairo se encargará de hacerlo grande, buscando victorias en pruebas de calidad y allí serán claves Dáyer y Anacona, ciclistas de experiencia y de la entera confianza del jefe.



Quintana está tranquilo. Llega a un equipo que lo respalda plenamente, que le dará todo para que gane y el éxito dependerá de su esfuerzo y de lo que pueda hacer. Estar en el calendario del ProTeam se hace necesario e imprescindible para cumplir las metas.

Nairo Quintana. Foto: Prensa Arkea Samsic



Nairo correrá sin la presión que hay en el World Tour, sin los ojos del ciclismo mundial encima. Aún tiene ciclismo para pelear títulos en competencias, luchar por ganar etapas y un sitio dentro de los cinco mejores de una grande, si es que tendrá la opción de disputarlas.



El arranque

Nairo Quintana debutará en el 2020 en los Campeonatos Nacionales de Ruta, que se llevará a cabo en Bogotá del 30 de enero al 2 de febrero.



Ya confirmó que no hará parte del Tour Colombia 2.1 (11 al 16 de febrero) porque viajará a Europa donde cumplirá compromisos con su nueva escuadra.



El pedalista disputará el Tour de la Provence (13 al 16 de febrero), competencia en la que el Arkea-Samsic tendrá a lo mejor de su nómina.



Después estará en el Tour de Haut-Var (20 de febrero) y se enfocará en la París-Niza y Vuelta a Cataluña, pero todo dependerá de si la escuadra obtiene la licencia del ProTeam.



Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel