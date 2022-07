El colombiano Nairo Quintana, que este jueves cayó al quinto puesto en la general del Tour de Francia, afirmó haber dado "todo", aunque no tuvo "las mejores sensaciones" en la etapa 18, con final en Hautacam, donde estuvo lejos de los mejores.

"He dado todo, cuando se da se da todo, como el cerdo, lo dimos todo y es lo que hay, no fueron las mejores sensaciones, estoy un poco mal hoy de la respiración, pero no quiero decir que sea una excusa", confesó el líder del Arkea, 13º en meta a 5 minutos y 22 segundos del ganador del día Jonas Vingegaard.



Quintana ocupa el quinto puesto en la general, a mas de 13 minutos y medio del líder danés, y a más de 5 minutos y medio del podio, que marca el galés Geraint Thomas.

Perdió más tiempo en la general



El ciclista boyacense fue sancionado por los jueces del Tour, luego de una acción que no está autorizada en el libro de reglamento.



Es una de las subidas, Nairo se agarró de la moto que lleva las caramañolas, por lo que fue sancionado con 10 segundos más.



Después de aplicado el reglamento, el colombiano es quinto en la general a 13 minutos 35 segundos del líder, Jonas Vingegaard.

Esta fue la acción en la que Nairo Quintana se agarró de una moto en la etapa 18 del Tour de Francia. Recibió una penalización de 10", en la clasificación general. pic.twitter.com/aIP6dSBT7E — Julián Camilo Campos (@Julicamposg) July 21, 2022

