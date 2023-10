Nairo Quintana, más sincero que nunca: rompe el silencio y habla de su difícil presente

Nairo Quintana sigue buscado equipo para el 2024. El corredor colombiano está teniendo dificultades para correr la próxima temporada tras salir positivo por tramadol en el Tour de Francia 2022, pero no para de tocar puertas para conseguir el objetivo: volver a correr.



La idea del corredor boyacense es volver a las grandes carreras de la Unión Ciclística Internacional luego de completar más de un año sin competir de forma oficial con un equipo profesional.



Nairo Quintana ha sonado para fichar por varios equipos del World Tour, pero hasta la fecha, no tiene nada seguro y el margen para encontrar escuadra se disminuye, pensando en su preparación física.

Nairo Quintana. Foto: EFE

Nairo confesó que no es fácil estar por fuera de las carreteras

Sin duda, a nivel mental está siendo difícil FACEBOOK

Precisamente, Nairo Quintana decidió salir al paso a los rumores que se han dado en las últimas semanas y habló de la difícil situación que está viviendo en la incesante búsqueda de equipo.



El pedalista colombiano, de 33 años, no pierde la ilusión de competir a alto nivel en el 2024, aunque las respuestas de los equipos del World Tour no son muy alentadoras, situación que afecta sus expectativas.



“Sin duda, a nivel mental está siendo difícil. Sin embargo, gracias a mi familia y amigos estoy tranquilo y con fuerza para seguir luchando … No sé qué maillot llevaré, de momento tengo el de nuestra marca, Nairo. Espero lucir un maillot que la afición reconozca, tener un dorsal el año que viene sería una ilusión”, fueron las palabras del corredor nacido en Cómbita, Boyacá, en una entrevista con el diario Sport de España.

Anuncio de su retiro del Arkéa Samsic Foto: Instagram: @nairoquintanaoficial

Nairo decidió no ocultarse y explicó cómo han sido estos largos meses sin competencia en las grandes carreras: "De la competencia me hace falta de todo un poco, siempre me ha gustado todo el ámbito de la competición. Tener un dorsal me da mucha más fuerza, me lleva el cuerpo a otro nivel de felicidad, estamos preparándonos fuerte”, afirmó en Radio Cataluña al ser preguntado por la frustración que genera su situación.



El ciclista explicó que el sacrificio es una palabra que describe su carrera deportiva y esto lo llevó a ser campeón del Giro de Italia y la Vuelta a España. “A lo largo de mi carrera deportiva he podido aprovechar y exprimir al máximo, aun sin tener las cualidades o el prototipo perfecto para ganar el Tour de Francia, la Vuelta o El Giro… ese 1.80 con músculos de hierro”, señaló.

¿Qué le espera a Nairo?

Por ahora, Nairo Quintana sigue en la búsqueda de un equipo que no le cierre la puerta y le vuelva a dar la oportunidad de demostrar su valor en el deporte de la bicicleta, donde ha brillado en los últimos años y ha generado diferentes sensaciones en los amantes del ciclismo.



El colombiano podría definir su futuro antes de finalizar este año, equipos como el Movistar, Cofidis y AG2R son posibilidades que aún no se han descartado del todo.

