Nairo y Urán: ¿es real la opción de ganar la montaña y ser podio?

El Tour de Francia termina el primer tramo y dos colombianos sacan la cara: Nairo Quintana y Rigoberto Urán han plasmado en el asfalto los deseos de seguir siendo protagonistas de la carrera dominada por Tadej Pogacar.

Tanto Nairo como su compatriota han pedaleado tratando de sobresalir, en medio de la lluvia, el frío y el piso mojado han dejado las ganas de progresar en la general y de confirmar que son grandes figuras del pelotón internacional.



Conocedor de sus actuales condiciones, Quintana ha batallado en la montaña, en su terreno, en los trazados que lo vieron ganador y campeón.



Antes del Tour señaló que no pelearía la general y que se enfocaría en el título de la montaña, en ganar etapas.



Su estrategia le ha dado resultados. En el fin de semana montañoso en los Alpes, el ciclista del Arkea-Samsic ya se apoderó de la camiseta de pepas rojas. La batalla no será fácil, pues no tiene las piernas de años anteriores para estar al lado de Pogacar cuando se afronten las etapas de alta montaña, pero con inteligencia y sumando puntos claves conseguirá su objetivo.



No puede pelear mano a mano con los primeros de la general, por eso irse en la fuga en las fracciones con montaña para sumar puntos será importante para ganar la clasificación.



No se ve claro que gane una etapa, hay muchos intereses en este Tour de los demás equipos, por lo que si busca el título de mejor escalador, pues sería una victoria importante para él y para la escuadra.

Rigoberto Urán. Foto: EFE

Rigo aguanta



Urán ya es tercero. Dueño de un pundonor impresionante, ha soportado los ataques de sus rivales, que lo han tratado de sacar de rueda, pero no han podido.



Su meta, por ahora, la cumple: subir al podio. Como siempre, aguantó en la montaña y realizó una buena crono el miércoles pasado. Claro, nada está definido, pero el colombiano distancia a Jonas Vingegaard por 14 s, a Ríchard Carapaz por 15 y a Enric Mas por 24 s. Todo muy cerrado.



El líder del Education First tratará de conservar esa posición. Ya sabe lo que es quedar en el podio del Tour, tras su segundo puesto en el 2017, detrás de Chris Froome.



