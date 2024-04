Nairo Quintana revive una de sus peores pesadillas: confirman una lesión de ligamento

Nairo Quintana vuelve a sufrir un traspié en medio de su regreso al World Tour, una lesión lo tendrá un largo tiempo por fuera de las carreteras europeas y daña sus planes y los de su equipo, el Movistar Team.

El corredor nacido en Cómbita, Boyacá, tiene una lesión ligamentaria, confirmó este jueves el Movistar Team a través de sus redes sociales, lesión que lo dejará por fuera de su próximo reto, el Tour de Los Alpes

"Quintana continúa desde esta semana su recuperación en Colombia, tras la caída sufrida en la reciente Volta a Catalunya", fueron las palabras del elenco telefónico.

Y es que por falta de una, Nairo se cayó dos veces en la Vuelta a Cataluña, en la penúltima etapa se fue al suelo y cruzó la línea de meta con unas heridas en su rodilla. En la última fracción, también perdió el equilibrio en su bicicleta, esta vez no se pudo parar en los pedales y se subió al carro de su equipo para retirarse de la carrera española.

Además, el Quintana acusó que estuvo enfermo durante la clásica en Cataluña: "El equipo, en general, ha estado muy bien, batalladores, buscando entrar al podio. Las condiciones del equipo han sido buenas. Sin embargo, estos árboles que vemos de fondo son los que más me han alterado y despertado la alergia. Tuve una crisis muy grande, así que espero recuperarme y seguir apoyando".

Nairo estará un tiempo indefinido sin correr por la rotura prácticamente completa del ligamento esterno-clavicular anterior en su brazo derecho, explicó el Movistar tras realizar los exámenes médicos respectivos.

Esa fue una de las razones que llevaron al elenco español a no arriesgar al corredor colombiano en la Vuelta al País Vasco, en la que sí están Rigoberto Urán, Santiago Buitrago, Esteban Chaves y Brandon Rivera.

"Con vistas a garantizar una total recuperación, Nairo no competirá en su próxima cita programada, el Tour of the Alps. Su calendario posterior será comunicado en próximas fechas", afirmó.

