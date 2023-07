El francés Alex Baudin, corredor del equipo AG2R-Citroën, fue descalificado del último Giro de Italia, después de que unas muestras revelasen la presencia de Tramadol, un analgésico prohibido, anunció este lunes la Unión Ciclista Internacional (UCI), similar a lo que le pasó al colombiano, Nairo Quintana.

Las muestras fueron tomadas al corredor el 24 de mayo durante la etapa 17 del Giro, precisó la UCI, añadiendo que la decisión de descalificarlo puede ser recurrida ante el TAS "en un plazo de diez días".

Alex Baudin no recibió sin embargo la prohibición de participar en futuras competiciones, ya que la toma de Tramadol supone una violación del reglamento médico de la UCI, la primera para el corredor, y no "una violación de las reglas antidopaje", precisa la UCI.



Desde 2019 la UCI prohíbe el uso de Tramadol, un analgésico muy utilizado en el ciclismo, que hasta hace poco no figuraba en la lista de productos prohibidos por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). En septiembre, la AMA decidió añadirlo a esa lista a partir del primero de enero de 2024.



Alex Baudin, de 22 años, que participó en la Clásica de San Sebastián el sábado, finalizó el Giro en el puesto 73 de la clasificación general.



A Quintana le pasó en el Tour de Francia del 2022, fue descalificado y desde ahpi no ha podido conseguir un equipo que lo contrate.