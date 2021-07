Nairo Quintana reveló por qué perdió 19 minutos en la etapa 7

Durante la séptima etapa del Tour de Francia, llevada a cabo entre Vierzon y Le Creusot - 249 kilómetros -, el ciclista colombiano Nairo Quintana, de 31 años, perdió más de 19 minutos en la clasificación general.



El ciclista del equipo francés Arkéa Samsic, no resistió en la escalada a la Côte de la Croix de la Libération y se descolgó llegando con el grupo de esprinters. Al finalizar la etapa explicó que no tuvo un buen día.



“No tuve buenas sensaciones durante esta etapa maratónica del Tour de Francia entre Vierzon y Le Creusot. No obstante, aguanté, pero al final perdí el contacto. Ahora tomaré la carrera día a día, con la esperanza de conocer a otros mejores y jugar por victorias de etapa“, dijo el boyacense en declaraciones reveladas por Arkéa Samsik.



Por su parte, el director deportivo Yvon Caër aseguró que van a buscar una victoria de etapa en los Alpes y que "Nairo no estaba teniendo un gran día hoy, y en un evento como el Tour de Francia eso no perdona”.



🗣️ Yvon Caër : « 𝗡𝗮𝗶𝗿𝗼 n’était pas dans un grand jour, 𝗪𝗮𝗿𝗿𝗲𝗻 se remet étapes après étapes de ses deux chutes. L’étape a été encore rapide aujourd’hui, ça a bataillé dur pour prendre l’échappée. » #TdF2021 pic.twitter.com/3f2l25FyDf — Team Arkéa Samsic (@Arkea_Samsic) July 2, 2021

Lo cierto es que perder tanto tiempo parece ser parte de una estrategia del ciclista colombiano para ganar la Montaña y una que otra etapa, por lo que sus declaraciones que señalaban que tuvo un "mal día" pueden ser parte un plan de distracción contra sus rivales.



Al menos eso es lo que Nairo ya había advertido: “Si me ven quedarme a 20 minutos va ser de aposta para que me dejen ir en fuga e intentando buscar las etapas que tenemos marcadas”.



De igual manera, el boyacense había asegurado, de cara a las carreras del fin de semana en los Alpes, que “las montañas se acercan al final de la semana y el objetivo principal del equipo es ganar una etapa, así que haremos todo lo posible para lograrlo”.



Este sábado se llevó a cabo la octava etapa del Tour de Francia, disputada entre Oyonnax y Le Grand-Bornand, de 150 km. Nairo Quintana luchó en la fracción y Rigoberto Urán sigue en la pelea y ya es cuarto.



Este domingo 4 de julio se disputará otra etapa con puertos de alta montaña de la carrera. Más allá de buscar una victoria, el boyacense puede ser protagonista desde la fuga y sumar puntos en la clasificación para llevarse la camiseta de Pepas Rojas de la Montaña.



Tendencias EL TIEMPO