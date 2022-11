Nairo Quintana insistió este jueves en que no consumió tramadol durante el Tour de Francia luego de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) desestimara su recurso contra la sanción que le impuso la Unión Ciclista Internacional (UCI) por infringir su reglamento médico.

"A lo largo de mi carrera deportiva he tenido mucho más de 300 controles antidoping, dan más o menos tres controles por mes, y nunca he tenido un problema de dopaje en absoluto. Tengo muchas razones para no hacerlo y (...) no he tomado este producto", expresó Quintana en un video.



(América: puños y patadas al abandonar la cancha en Rionegro, video)

(Gerard Piqué, entre lágrimas y ovacionado, termina su juego con el Barcelona)



La UCI adoptó esta decisión después de que los análisis de dos muestras de sangre proporcionadas por Quintana el 8 y 13 de julio durante el pasado Tour de Francia, revelaron la presencia de tramadol y sus dos metabolitos principales.



Por esa razón, la UCI lo descalificó del último Tour de Francia, en el que terminó sexto, por infringir su reglamento médico.

Futuro incierto



El corredor de 32 años agregó: "La vida sigue, la tormenta tiene que pasar, seguimos mirando hacia adelante, tengo una linda familia, tengo un país y grandes amigos que me apoyan. Muchísimas gracias por esto".



La UCI anunció el pasado 17 de agosto la descalificación de Quintana del último Tour y le impuso una multa de 5.000 francos suizos, tras lo cual el corredor decidió recurrir al TAS y renunció a participar en la Vuelta a España aunque el reglamento permitía que compitiera en la misma.



Y ya mira al 2023. Confirmó que hay equipos interesados en contar con él.



"Hay algún par de equipos que están ahí, interesados. Lógicamente estaban esperando lo que sucediera con el TAS, pero voy a seguir pedaleando, ténganlo por seguro", sentenció.



(Escalofriante lesión: arquero de Canadá, sin Mundial de Catar, video)

(Cristian 'Chicho' Arango: curiosa manera de celebrar el título en EE. UU., video)



Deportes