Nairo Quintana terminó el Tour de Francia extenuado, pero pensando en lo que será su próxima participación en la Vuelta a España.

El ciclista boyacense del Arkea-Samsic contó cómo prepara esa carrera, la segunda de tres semanas en un mismo año.



“El Tour fue bastante rápido. Son solamente cuatro entrenamientos para recuperar y estar listos para la Vuelta a España. Ojalá el cuerpo descanse y recupere y echarnos la bendición”, dijo.

No le va a trabajar a nadie



En el Tour terminó de sexto en la general, luego de una dura lucha para tratar de cumplir su meta que era quedar en el podio.



De igual manera, confirmó que la idea es quedarse en el elenco francés, aunque contó que tuvo varias opciones para cambiar.



“Es una de las mejores opciones que tenemos. En el Tour hicimos buen trabajo, Arkea es un equipo que crece, le he ayudado a crecer y vamos a dar el paso al World Tour e intentamos unirnos. Si se cambia uno se demora en acoplarse. Queremos ganar tiempo y dar la misma continuidad. No hay nada firmado, pero la idea es seguir”, le dijo a Blu Radio.



Y agregó: "Tenía propuestas de algunos equipos, pero no quiero entrar a pelear con otros líderes”.



Arkea, que el año próximo hará parte del World Tour, la máxima categoría del ciclismo en el mundo, piensa reforzarse.



“El equipo, pues ya nos hemos dado cuenta que se me respeta y se me escucha. La idea es reforzarlo”, sentenció Quintana.

El colombiano Nairo Quintana, del equipo Arkea Samsic, de destacada actuación en Tour. Foto: EDE

