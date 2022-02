Nairo Quintana salvó el día en la segunda etapa del Tour de la Provenza, que se disputó este sábado entre Arles y Manosque, de 180 kilómetros, que fue ganada por Bryan Coquard, mientras que Filippo Ganna sigue de líder.

El ciclista boyacense del equipo Arkea-Samsic entró en la sexta casilla de la etapa y mantiene viva la esperanza de pelear por el título de la competencia, que ya ganó en el 2022.



Coquard logró el triunfo con tiempo de 4 horas, 19 minutos y 42 minutos, seguir por Julian Alaphilippe, que no pudo con él en el final.



Nairo nunca se vio descompuesto. El final era en un repecho, no ideal para él, pero siguió la rueda de sus rivales.



Alaphilippe y el equipo Cofidis fueron los encargados de mover la competencia, pero Quintana se mantuvo atento, pus sus intereses eran no perder la rueda y ceder tiempo, y es paós.



La carrera comenzó con la noticia del abandono del ecuatoriano Ríchard Carapaz, que dio positivo en una prueba del covid-19.



Este domingo será la última fracción entre Manosque y Montagne de Lure, de 166 kilómetros, con tres pasos montañosos, dos de tercera y otro de primera, este último en la meta.



Clasificaciones

Etapa

1. Bryan Coquard 4 h 19 min 42 s.

2. Julian Alaphilippe m.t.

3. Filippo Ganna m.t.

4. Pierre Latour m.t.

5. Arnaud Demare m.t.

6. Nairo Quintana m.t.

7. Mads Wurtz m.t.



General

1. Filippo Ganna 7 h 45 in 43 s

2. Julian Alaphilippe a 2 s

3. Pierre Latour a 14 s

4. Samuele Battistella a 16 s

5. Mattias Skjelmose a 25 s

6. Matteo Jorgenson m.t.

7. Maxime Bouet a 27 s

8. Ilan van Wilder m.t.

9. Damien Touze a 30 s

10. Nairo Quintana a 32 s