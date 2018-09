'Hay que respaldar a Valverde; lo importante es el equipo': Quintana

El colombiano Nairo Quintana reconoció este miércoles, tras la etapa 17, que tras perder más tiempo en la general de la Vuelta a España va a apoyar a su compañero Alejandro Valverde, del equipo Movistar, que tiene mejores posibilidades de intentar ganar la carrera.

"A Alejandro hay que respaldarlo y vamos a seguir adelante por cualquier estrategia", dijo el colombiano, extenuado tras una etapa muy exigente.



"Sí, me ha costado coger el paso al comienzo. He mantenido, he mantenido, porque me han sacado puntos y he llegado con Kruijswisk, que también ha cedido. Lo importante es que Alejandro ha estado bien", agregó Quintana.



En cuanto al rol que jugará ahora, para apoyar a Valverde, Quintana comentó. "Eso siempre ha pasado y seguirá pasando, hemos funcionado así en este equipo: el que está con más piernas, y la carretera lo dice, hay que respaldarlo y lo importante es que el equipo sea el ganador".

Finalmente comento que más allá del título que se le escapa, no sabe si podrá pelear alguna etapa de las restantes. "No sabemos cómo siga el cuerpo, no da más, el ritmo está muy alto. No vamos a decir mentiras, que estoy enfermo, no, porque es lo que es".

