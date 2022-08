El colombiano Nairo Quintana ha anunciado este 18 de agosto que renuncia a participar en la 77 edición de la Vuelta a España.

Finalmente ha decidido no tomar parte en la carrera española aunque este miércoles confirmó que iba a formar parte del pelotón de la Vuelta, tras conocer el comunicado de la Unión Ciclista Internacional (UCI) que lo descalificaba del Tour de Francia 2022 por "infringir la prohibición del uso del tramadol" en competición.



"No tengo cabeza, el cuerpo no está para hacer la competencia. había dicho que iba a hacer la Vuelta a España, pero no", dijo.



Y agregó: "No me encuentro en condiciones y prefiero retornar a casa para organizar y preparar mi defensa sobre la notificación que me llegó y demostrar que no tengo ningún problema".

#ATENCION | 🚴🏻‍♂️🇨🇴🎙DECLARACIONES🎙 Nairo Quintana anuncia que no competirá en la Vuelta a España. “Ahora mismo no tengo cabeza y el cuerpo no está para hacer la competición. Prefiero retornar a casa para organizar y preparar mi defensa”🚴🏻‍♂️🇨🇴



📺© PRENSA @NairoQuinCo pic.twitter.com/mnxxC6ZqIV — Mundo Ciclístico (@mundociclistico) August 18, 2022

Facebook Twitter Linkedin

Los expertos descartan acusaciones por dopaje. Foto: EFE

El tramadol es un analgésico prohibido desde el 1 de marzo de 2019 para proteger la salud y la seguridad de los ciclistas ante los efectos secundarios de esta sustancia.



En el mismo comunicado, el colombiano anuncia su intención de volver al calendario de carreras al final de la temporada.



Esta decisión podría estar motivada por el escaso margen de tiempo, diez días, que dispone el corredor para presentar su recurso ante el TAS y que podría haber llegado a obligarle a retirarse en plena Vuelta.

(Siga leyendo: Vuelta a España 2022: conozca a los 8 colombianos en la competencia).

Por su parte, el equipo Arkéa-Samsic aseguró el pasado 17 de agosto en otro comunicado que había "tomado nota" de la notificación por parte de la UCI de lo sucedido en el Tour de Francia con Nairo Quintana, pero también que esa decisión no conllevaba sanción ni le impedía correr la carrera española.



La UCI comunicó que el colombiano en los análisis de dos muestras de sangre proporcionadas por el ciclista los días 8 y 13 de julio durante el Tour de Francia 2022 revelaron la presencia de tramadol y sus dos metabolitos principales. De acuerdo con las reglas médicas de la UCI, el corredor está descalificado del Tour de Francia 2022.



Esta decisión podrá ser apelada ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) dentro de los próximos 10 días.

Más noticias

Nairo Quintana: oficina nacional de dopaje aclara la sanción

Nairo Quintana se defiende: 'Niego haber utilizado esa sustancia en mi carrera'

Nairo Quintana: el equipo Arkea se pronuncia sobre la sanción

Tendencias EL TIEMPO

*EFE