El ciclista colombiano Nairo Quintana subió un video en sus redes sociales en el que aumenta la expectativa de la decisión de retirarse o no del ciclismo.

Quintana, que este miércoles dará a conocer en Bogotá lo que será su futuro, se ve contento, pedaleando por las carreteras del departamento de Boyacá.



El pedalista no ha podido encontrar equipo para el 2023, luego de que en dos de sus análisis de sangre le fue encontrada la sustancia tramadol, prohibida en competencia por la Unión Ciclista Internacional (UCI).

Fuertes declaraciones



Las impactantes declaraciones que entregó Roger Legeay, presidente del Movimiento por un Ciclismo Creíble (MPCC), a EL TIEMPO fueron como un nocaut que envió a la lona a Quintana, de la que difícilmente se podrá levantar. Legeay aseguró que Nairo “no respetó las normas internacionales y por ello fue condenado por UCI y confirmado por el TAS”.



Lo que aseguró el dirigente del MPCC ha generado una serie de reacciones y de decisiones impensadas en los días anteriores.

Anuncio de su retiro del Arkéa Samsic Foto: Instagram: @nairoquintanaoficial

Luis Quintana, el papá de Nairo, le aseguró a EL TIEMPO que no sabe nada sobre la posibilidad del retiro de su hijo, aunque sí dijo que “hace mucho tiempo” comentaron en familia esa posibilidad.



Nairo no está suspendido, tiene todo en regla para seguir corriendo, pero los equipos no se podían arriesgar a contar con un ciclista con dos antecedentes de investigaciones de uso de sustancias prohibidas, pues hay que recordar que en el 2020 su habitación fue allanada por la Gendarmería Francesa.



"Colombia, gracias", dijo Nairo en el video que subió a sus redes. ¿Se despide?

