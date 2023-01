Nairo Quintana no se retira, seguirá corriendo, pero ese es el gran interrogante: ¿con qué equipo?



Por ahora, no lo tiene, dijo que iba a viajar a Europa a conseguir un contrato y que espera anunciarlo prontamente.

Ya se termina el mes de enero, la temporada está lanzada y conseguir un cupo en un conjunto de importancia, con el que pueda competir en pruebas de alto calibre, no es imposible, pero sí difícil.



Es claro que los dos análisis de sangre del Tour de Francia en el que se le encontró la sustancia tramadol, prohibida en competencia por la Unión Ciclista Internacional (UCI), han sido el punto de partida de su difícil presente.



Por ese hecho, Quintana fue descalificado del sexto lugar en el Tour, perdió los premios en efectivo y el equipo Arkea-Samsic dejó de obtener 455 puntos en la clasificación UCI.



Nairo apeló ante el Tribunal de Arbitramento del Deporte (TAS), pero este ente desestimó el recurso y le dio la razón a la UCI, en otro duro golpe del que no se ha podido levantar y que le ha hecho mucho daño.



Desde ese instante se han desencadenado una serie de circunstancias que han perjudicado la imagen del corredor y su posibilidad de seguir en el pelotón mundial.



A la sanción de la UCI se le unieron las duras declaraciones de Roger Legeay, presidente del Movimiento Ciclismo Creíble (MPCC), quien le dijo a EL TIEMPO que Nairo no respetó las normas.



“No hay que invertir las responsabilidades, fue Nairo Quintana quien no respetó las normas internacionales y por ello fue condenado por la UCI y confirmado por el TAS”, indicó el dirigente en la semana.



Nairo no está sancionado, puede competir, no ha dado positivo, el tramadol no es una sustancia que esté en la lista de prohibiciones de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), pero las puertas se le han cerrado, no tiene un contrato y su situación no es la mejor.



¿Hay veto?

En los últimos días se habla de un posible veto que existe en el ciclismo internacional sobre el campeón del Giro de Italia 2014, que esa es la mayor razón para que no encuentre un equipo.



EL TIEMPO consultó a campeones del Giro de Italia, Tour de Francia y Vuelta a España, quienes analizaron lo que pasa con el ciclista boyacense, que intentará continuar pedaleando.



“Es muy complicado todo lo que ha pasado. Es claro que el tema del tramadol es difícil, pues está prohibido en competencia, por eso la descalificación en el Tour de Francia. Puede correr, no tiene equipo, pero es cierto que las reglas hay que respetarlas”, indicó Stefano Garzelli, campeón del Giro de Italia del 2002.



Y agregó: “Celebro que no se haya retirado, eso es lo mejor, pero que no consiga equipo por un veto, no lo entiendo, no lo creo. Ojalá encuentre un grupo, pero las reglas están para ser respetadas”.



Johan Bruyneel, quien fue el técnico de Lance Armstrong en su mejor época, dijo en diciembre que el Tour de Francia presionó a varios equipos para que no contrataran a Nairo, lo que también generó polémica, así las palabras vinieran de una persona que fue suspendida de por vida por el TAS por el uso de medicamentos prohibidos entre 1997 y el 2007.



“Muchos corredores han cometido errores más grandes que Quintana, son seres humanos como él, y han recibido otra oportunidad. No conozco esos casos de vetos por estas circunstancias en el ciclismo del mundo”, contó Carlos Sastre, campeón del Tour del 2008.



Para el corredor español es una pena que Quintana esté sin equipo, pues es un ciclista que da espectáculo, ganador, pero entiende que los equipos ya se cuidan en todo.



“Son los presupuestos que se manejan, y que a esta hora los cupos estén cerrados es un serio inconveniente para él, pero no veo por qué los vetos, no sé y no es posible que eso pase”, precisó.

Con experiencia

Gilberto Simoni ganó el Giro de Italia del 2001 y el 2003. En el 2002 dio positivo por cocaína en dos ocasiones y sabe lo que es estar entre la espada y la pared con temas de violación del reglamento y sustancias prohibidas.



“El problema de Nairo es que tuvo un inconveniente, en este caso el tramadol, que no es una sustancia dopante, pero recibió una sanción. Que no consiga equipo no es un tema de veto, es que los conjuntos, hoy en día, se cuidan mucho en no contratar pedalistas con problemas de esta índole”, contó Simoni, quien fue absuelto de sus positivos por la Comisión Disciplinaria de las acusaciones de dopaje.



“Los equipos no quieren problemas. Más bien hay que verlo por otro lado, es un ciclista de 32 años y a ellos se les cierran más las oportunidades, otro tema sería con un pedalista menor, de 22 años, a ellos sí les dan fácilmente unas segunda oportunidades. Celebro que siga, que no pare y ojalá gane pronto”, sentenció Simoni.



Pedro ‘Perico’ Delgado fue campeón del Tour de Francia de 1998 y de la Vuelta a España de 1989, y aunque lamenta lo que está viviendo Nairo Quintana, de tajo dijo que no era víctima de un veto.



“Lo fácil es echarle la culpa al del lado. Es claro que Nairo tiene mucho cartel, es un ciclista que puede recalar en cualquier equipo, pero hoy no es que haya un veto, lo que pasa es que los equipos se cuidan, miran los antecedentes de los pedalistas que van a contratar y eso para ellos es delicado”, le dijo Delgado a EL TIEMPO.



“No hay una ley, no existe una norma que diga que no puede correr. Nairo no está sancionado, no ha dado positivo, pero a los grupos que hay, tanto en el World Tour como en el Proteam, les cuesta dar ese paso porque tuvo un inconveniente, nadie se arriesga porque se puede meter en un problema”, agregó Delgado.

