El británico Tom Pidcock (Ineos) conquistó este jueves la duodécima etapa del

Tour de Francia, con final en la legendaria cima del Alpe d'Huez, mientras que el danés Jonas Vingegaard conservó el maillot amarillo de líder.



El danés del Jumbo resistió los ataques de su principal rival, el esloveno, vigente doble campeón del Tour, Tadej Pogacar, que cruzó la línea de meta justo por delante del maillot amarillo.

Reacciones de Nairo

Nairo Quintana, de gran exhibición el miércoles tuvo una etapa más sufrida, le costó más, sin embargo sigue en la pelea.



"He luchado hasta el final y la verdad me han sacado de punto, la sensación es buena pero tienen un punto más, un ritmo más, y a pesar de toda la montaña de hoy, siempre la ubicación y algunas veces pesó lo que me pasó, eso da desgaste, al final se para e hice lo máximo, llevaba un poquito el pie cuando me sacaron de punto, luego vine a mi ritmo...", dijo Nairo al final de la etapa.



Nairo terminó de noveno a 47 s de Geraint Thomas, el ganador, pero no peleaba los primeros lugares de la general.



"Salimos bien, tenemos que seguir trabajando; un día cae uno, otro día el otro, esperamos que haya sido el mal día mío", agregó el ciclista.



Sobre lo que viene, comentó: "Vienen días importantes, va a ser una subida en Mende rapidísima, potente, y ahí habrá segundos para algunos, y cuando venga de nuevo la alta montaña; en Pirineos va a ser difícil porque se esperan temperaturas sobre los 35 grados...".

Otras reacciones de Nairo

Facebook Twitter Linkedin

Nairo Quintana. Foto: EFE

¿Etapa de miércoles influyó hoy?: "No, fue bueno haber tomado unos segundos sobre los rivales, me sentí bien, hoy la verdad fue un ritmo mas rápido y supe defenderme al final".

Calor: "Unos están adaptados, otros no, según el día que te pille, es particular, espero soportar bien el calor y que sea una tercera semana buena para nosotros".



Froome: "Se subió rápido, es increíble año a año cómo los corredores tienen más fuerza, más potencia, y poder nosotros reacostumbrar el cuerpo a lo nuevo es difícil, pero estamos trabajando y seguimos manteniéndonos. Vamos a trabajar, seguimos en carrera concentrados".





DEPORTES

Más noticias de deportes