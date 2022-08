El futuro del ciclista boyacense Nairo Quintana estaría supeditado a que obtenga el triunfo que más espera en los próximos días: ganar la apelación ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS).

Así lo informó el portal especializado 'Protourcycling', que publicó que la relación entre Nairo y el Arkéa, la escuadra en la que está desde 2020, pasa por su peor momento. Todo por cuenta de la descalificación del pasado Tour de Francia que fue motivada por dos muestras de sangre que contenían tramadol, sustancia prohibida por la Unión Ciclística Internacional (UCI).



Según cuenta el portal, si bien Nairo confirmó públicamente que seguirá tres años más con la escuadra, el contrato de su renovación en realidad no se habría firmado, sino que tan solo estaría pactado de viva voz.



“La sanción de la UCI significa que el equipo ahora tiene motivos para renegociar y potencialmente cancelar cualquier acuerdo que pueda haber estado sobre la mesa con Nairo”, señala la página web.



Nairo se ve solo

El peso por aquellos dos resultados adversos, después de que el Movimiento por un Ciclismo Creíble le diera un espaldarazo al Arkéa, y que el director del equipo respondiera titubeando por la responsabilidad individual del caso, parece caer solamente sobre los hombros de Quintana.



“El equipo ha establecido algunas medidas estrictas para Nairo en el futuro, incluida una prueba de drogas de muestra de cabello, que proporcionará un informe completo de cuatro meses sobre si el colombiano usó o no sustancias prohibidas durante ese período de tiempo”, asevera el portal.



Hasta el momento, lo que se ha podido saber de fuentes extraoficiales es que la decisión de no participar en la Vuelta a España se tomó en conjunto entre Nairo Quintana y su equipo.



Eso sí, se le habría advertido al ciclista que la prioridad del asunto, con su defensa ante el TAS, es recuperar los 455 puntos que el Arkéa perdería a causa de su descalificación del Tour de Francia.



Situación que este martes, cuando la Unión Ciclística internacional actualizó su listado, se agudiza todavía más, pues los objetivos del grupo parecen pender de un hilo.

La carga de los puntos UCI

En su más reciente actualización, la UCI no descontó los puntos que quedó en quitarle a Nairo por su descalificación del Tour de Francia. En teoría, la decisión se vería como un compás de espera para ver qué sucede en el TAS. Sin embargo, nada es seguro porque el caso en el Tribunal no pasará poco tiempo. Y a fin de año la organización debe entregar las licencias.



A la espera de que se confirme esa situación, el Arkea se ve arrinconado en sus aspiraciones por entrar al World Tour.



Con los puntos de Nairo, la escuadra francesa se mantiene en el puesto 14, con 14.776 unidades.



Sin ellos, caería al puesto 15, y su diferencia con los tres que están debajo, en la lucha por la categoría, no superaría los 400 puntos.



Teniendo en cuenta que el Arkea no tiene a su gran carta en la Vuelta a España, a pesar de que el resto de calendario no resulta amenazante, las diferencias con el Cofidis, el BikeExchange, el EF y el Movistar, que sí tienen sus principales corredores, se acortarían e incluso podrían cerrarse.



De ahí que, como señaló 'Protourcycling', sería vital para la escuadra que Nairo gane su apelación en el TAS.

El compromiso del Arkea

El otro factor que estaría sobre la mesa, es el poder de la reputación del Arkea e, inclusive, sus patrocinadores.



Después de que Roger Legeay, el presidente del Movimiento por un Ciclismo Creíble, dijera que el "El equipo Arkea no tiene nada que ver" en el caso de Quintana y reafirmara que "Ellos son miembros del MPCC y se han mostrado reacios al uso del Tramadol en competición", el boyacense se presenta como el principal señalado.



Esa situación, por consecuencia, afecta al Arkea y todos los involucrados con el equipo. No en vano, en los estamentos del MPCC (a los que suscribe el Arkea) se contempla que "Los ciclistas pueden ser demandados en los tribunales por daños a la imagen del equipo".



Razón por la cual, de confirmarse la sanción a Nairo, y que la relación empeore, podrían venir nuevos efectos en distintas dimensiones.

