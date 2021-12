Con la no presencia del Qhubeka, equipo de Sergio Luis Henao, en la temporada 2022 del World Tour, el equipo de Nairo Quintana, el Arkea-Samsic, fue autorizado para participar en todas las carreras del máximo circuito del ciclismo mundial.



Le puede interesar: Titanes y Cimarrones, ¡la batalla final del básquet!

Antes, por ser un equipo de categoría ProTeam, solo podía estar en las grandes vueltas del ciclismo (Giro, Tour y Vuelta) recibiendo una invitación. Cosa que no pasó para pesar del ciclista de Cómbita.

Esto dijo Nairo de su nuevo panorama para el 2022

Facebook Twitter Linkedin

Nairo Quintana como líder de la montaña en el Tour de Francia. Foto: EFE/GUILLAUME HORCAJUELO

El ciclista, que ya prepara su nueva temporada, habló en el canal oficial de la Vuelta a España en Twitch sobre la noticia.



Sus rodillas. “Prácticamente está olvidado, fue un año difícil después de las cirugías. Terminamos bine, recomenzamos bien. Estoy dándole fuerte parra esta próxima temporada”.



Lo invitamos a leer: En España le ponen punto final a la carrera del Kun Agüero



La temporada 2022. “El objetivo del equipo era poder hacer los puntos para llegar a las tres grandes, ganar en puntos el profesional. Ahora puedo ayudar en el crecimiento del equipo y poder correr las tres grandes es emocionante, poder elegir las carreras, las que más nos interesan”.



La Vuelta. “Seguramente iré, me gustaría regresar. Así como años atrás hicimos la propuesta para poder participar, tenemos la posibilidad de decidir nosotros directamente. Me gusta, me ha traído diferentes recuerdos. Finalmente es una carrera donde siempre he estado luchando. En 2016 la gané”.



DEPORTES