Nairo Quintana y el Arkea ya deben de tener todo claro para el 2022. Ya se conocen los recorridos de las tres carreras por etapas más importantes del mundo: Giro de Italia, Tour de Francia y Vuelta a España, y ya se sabe que ellas tendrán el cupo asegurado.



Llegar a la fiesta con los mejores era uno de los objetivos del elenco francés, para eso invirtieron en la figura de Nairo, a eso lo llevaron, a hacer puntos para aspirar a un cupo en el World Tour o a obtener las unidades necesarias para tomar parte en las mejores carreras por escalafón, y eso último fue lo que pasó.



El equipo sudafricano Qhubeka confirmó que no seguirá en el World Tour, no pudieron conseguir los grandes patrocinadores para mantenerse en el lote principal.



“Nos entristece profundamente confirmar que nuestras esperanzas de competir como equipo UCI World Tour en 2022 se han acabado”, relató el equipo, que no ha conseguido encontrar patrocinador para este año.



“En los últimos días no se ha podido concretar nuestra última posibilidad de continuar en ese nivel, por lo que se ha tomado la decisión de que la operación World Tour cese el 31 de diciembre de 2021”, revelaron.

Nairo Quintana. Foto: EFE

La escuadra permitió que el español Carlos Barbero y el colombiano Sergio Henao hablaran con otros equipos para aclarar su futuro, pero no se descarta que sigan en la plantilla, que será ProTeam en el 2022, o sea, en la misma categoría del Arkea.



Con lo anterior, el equipo beneficiado es el grupo francés, que podrá hacer parte del grupo principal de carreras importantes, gracias al escalafón de la Unión Ciclista Internacional (UCI).



Alpecin y Arkea son los dos primeros en el escalafón de escuadras de la categoría UCI ProTeam, y al confirmar Qhubeka que no sigue en el World Tour, esa serie quedará con 18 escuadras, por lo que las dos primeras del siguiente grupo pueden lograr sus casillas en las mejores competencias del mundo.



Ahora, al abrirse esa opción, pues hay que pensar con cabeza fría, y no es complicado analizar los recorridos y decir que Nairo puede conseguir buenos resultados en el Giro de Italia y en la Vuelta a España.

Italia, con historia

El Giro contará en el 2022 con seis fracciones de alta montaña, cinco con llegadas en alto y dos que terminan muy cerca de la subida final, de primera categoría.



De igual manera, las fracciones de media montaña son bien duras, con pasos como el Mortirolo, que siempre deja damnificados. La última semana será la más atractiva, allí están las fracciones más complicadas.



La primera semana solo está la subida al Etna, en la segunda se encuentran las llegadas a Blockhaus, y en la tercera, la parte clave.

Nairo Quintana, único campeón latinoamericano del Giro de Italia. Foto: EFE

De las metas en alto, tres son de primera categoría; las otras, de segunda. Pero, sin duda, las condiciones de etapas como la del arribo a Aprica en el día 16, con encadenados duros y un premio de montaña de primera categoría a 7 kilómetros de la llegada, ponen los pelos de punta y apuntan a que los escaladores, una vez más, se vean beneficiados por este recorrido.



Además, solo se encontrarán 17 kilómetros al reloj, lo que le viene bien, pues con los grandes corredores especialistas siempre pierde, y por mucho tiempo.

¿Qué recomiendan los expertos?

Nairo no ha tenido años buenos. El último podio en una grande fue, precisamente, en el Giro del 2017, cuando fue segundo, detrás de Tom Dumoulin, pero de ahí en adelante no ha podido ser el corredor de antes, explosivo en la montaña, dominador en las jornadas de alta montaña, el ciclista ganador que fue.



Pero ello no quiere decir que no pueda figurar; al contrario, ganar una etapa, buscar un lugar entre los diez mejores de la general y hasta luchar por el premio de mejor escalador será ideal para él.

El pedalista boyacense sabe lo que es ganar el Giro, pues fue el campeón en el 2014; además, ha obtenido tres triunfos de etapa, dos en ese glorioso año en el que se impuso en la general y otra en el 2017.



“Por el recorrido es la que más se asemeja, la carrera en la que él puede sacar mejor partido, pues hay subidas en alto y la poca contrarreloj le dice que debe ir”, le dijo a EL TIEMPO Stefano Garzelli, campeón del Giro en el 2000.



Pero para eso deberá olvidarse del Tour de Francia, o al menos de perseguir objetivos grandes en esa prueba, porque por delante de él hay corredores que lo superan, que están en lo más alto, más escalones por encima de los demás: Tadej Pogacar, Primoz Roglic y Egan Bernal, para solo hablar de los tres.



“Hay mucha montaña, varias llegadas en alto, y eso es bueno para él. Es un corredor que puede dar espectáculo, que le viene bien que no hay, pero a estas alturas del año hay que esperar las decisiones que tomen en el equipo”, precisó el excorredor italiano.



El próximo Tour tendrá 57 kilómetros al reloj; de entrada, Nairo perderá una minutada con ellos, como para olvidarse del ‘sueño amarillo’. Y podría aspirar a ganar una etapa, pelear la montaña, pero esos fueron los objetivos este año, no pudo y no se ve claro que lo pueda conseguir en el 2022.



“No está para ganar una grande, pues hemos visto que está por debajo de los mejores, pero Nairo puede ganar algo en el Giro, no en el Tour, porque allá tendría pocas opciones de figurar al lado de Pogacar, Roglic y Bernal”, señaló Garzelli.

¿Qué dicen los que mandan?



Además, si bien hay cinco llegadas en alto, pues podría aspirar a algo, pero también es cierto que sus condiciones no son las de otros años y esta vez al Tour irán los mejores del mundo, por lo que poco podría lograr. Esta vez, el Tour no es para él.

Se trata de la segunda victoria de Nairo en el Tour y la 17 de los colombianos en la máxima carrera del ciclismo mundial. Foto: Philippe López / AFP

“Por recorrido es mejor el Giro para él. Sin embargo, las empresas que patrocinan al equipo son francesas y debe correr el Tour. Una cosa es lo que él piensa, y otra, los que pagan. Hará el Tour, sí o sí. Para llegar bien, que es lo que le interesa al Arkea. Luego, lo que le quede para la Vuelta. Yo, como mánager, hago lo posible para hacer el mejor Tour, porque uno se da a los patrocinadores”, manifestó Vicente Belda, excorredor español y técnico de ciclismo.



Aunque también hay que tener en cuenta que el Tour es la vitrina, la carrera en la que todos se fijan, pero es preferible ir al Giro y a la Vuelta y conseguir algo bueno, allá tiene más oportunidades.

¿Y la Vuelta a España?

La Vuelta a España es otra opción para Nairo. Como siempre, es una carrera montañosa, con nueve llegadas en alto, ideales para él, pero la lucha por la general no será fácil, pues hay 23 km al reloj por equipos y 30 individual, por lo que la lucha por la general para él no se ve clara.



“Le iría mejor hacer Giro y Tour, porque el tiempo entre Giro y Vuelta es muy largo. Veo que Nairo puede intentar ese doblete con buenos resultados, aunque parezca improbable que pueda ganar una de las dos, pero obtener victorias de etapa y figurar es claro que lo puede hacer”, sentenció Belda.



Ir a Italia, no hacer el Tour y terminar en la Vuelta es lo ideal para él, tendrá tiempo para descansar y prepararse para ir a España, tras Italia, saltándose a Francia, con el objetivo de ser protagonista, al menos eso es lo que se comenta, se analiza, sin conocer todavía lo que dice el Arkea.

“España puede ser otra opción, pero por el recorrido le va mejor el Giro. Hay corredores de mucho más nivel que él, entonces, en Giro es mejor. Para su equipo, el Tour es el Tour, pero puede correr los dos, pero intentando hacer lo mejor que pueda en el Giro. No lo veo en la Vuelta, pues debería intentar el doblete de Giro-Tour”, indicó el italiano Claudio Corte, exmánager de equipos de ciclismo.



Nairo ganó la Vuelta a España del 2016, esa vez venció a Chris Froome, por lo que la ronda es una de las carreras que le trae buenos recuerdos.



“Le conviene correr el Giro. Tiene poca contrarreloj, mucha montaña, más opciones de figurar. En los últimos años no ha mostrado lo de antes. Durante las primeras temporadas nunca salió de los tres primeros en las grandes, ganó etapas de una semana, estaba en su furor, pero ahora es un corredor que va más tranquilo, pero sin duda que Nairo tiene cartel y todavía ganar de figurar, de ser un ganador”, precisó Corti.



Quintana pasó un año muy regular. Luego del Tour de Francia del 2019 se sometió a operaciones en las dos rodillas, lo cual le pasó factura y por lo que no pudo responder como debe ser.



En el Tour intentó ganar una etapa y pelear la montaña, pero no consiguió ninguno de los dos objetivos, terminando en la casilla 28 de la clasificación general, a una hora, 33 minutos y 11 segundos del campeón, el esloveno Tadej Pogacar.



El 2022 será una buena opción para Nairo de volver a estar con los grandes, pero todo dependerá de lo que en el Arkea decidan correr.

LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @lisandroabel