Richard Freeman, que fue médico del equipo Sky entre 2009 y 2015 y está acusado de encargar testosterona con fines de dopaje en 2011, ha sido sancionado con cuatro años de suspensión, según informa este martes la agencia antidopaje británica (UKAD).

Freeman, que fue suspendido provisionalmente en diciembre de 2020, queda así inhabilitado para toda actividad profesional relacionada con el deporte hasta diciembre de 2024.

Lo que se sabe de Nairo

El exmédico del Sky fue objeto de dos acusaciones por parte de la UKAD: una por posesión de testosterona, sustancia prohibida en el ciclismo, y otra "por falsificar o intentar falsificar un elemento de la prueba antidopaje".



Richard Freeman, que fue excluido del registro médico británico en enero, admitió 18 de los 22 cargos que se le imputaban, pero negó el cargo central relativo al objeto de un pedido de Testogel, un tratamiento hormonal utilizado para tratar los síntomas relacionados con la deficiencia de testosterona.

Christopher Froome y la batalla con Nairo Quintana en 2013. Foto: AFP



En aquel momento afirmó que la testosterona se había pedido para tratar la disfunción eréctil del ex director de rendimiento Shane Sutton, lo que Sutton negó. La sentencia de este martes "confirma que Richard0 Freeman infringió las normas antidopaje del Reino Unido", explica en la web de la agencia británica la directora ejecutiva de la UKAD,



Jane Rumble, quien añade que "las normas se establecen para garantizar que todo el mundo contribuya a mantener limpio el deporte y que todos los atletas estén en igualdad de condiciones".

¿Y los títulos?

Es claro que se sanciona al médico, no al equipo Sky ni a los ciclistas que estuvieron con él en ese período, como Chris Froome.



El otro punto es que la sanción es del 2011, solo para ese año, y Froome ganó su primer Tour en el 2023.



Nairo fue segundo en 2013 y 2015, pero por el momento no podría ser catalogado como campeón.

