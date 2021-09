Nairo y Chaves libran etapa difícil en la Vuelta a Luxemburgo

Joao Almeida ganó la primera etapa de la Vuelta a Luxemburgo, que se disputó este martes con salida y llegada en la capital y en la que Nairo Quintana y Esteban Chaves salvaron el día.

Los dos ciclistas colombianos estuvieron atentos en el final, que era duro, con fuertes repechos, pero mantuvieron cerca de sus grandes rivales.



Quintana fue el que estuvo más activo, incluso, envió a uno de sus coequipero a abrir el camino, pero el pedalista boyacense no pudo rematar.



Las subidas no eran de dos dígitos, pero sí complicadas, que tuvieron su efecto, pues varios quedaron por fuera de las opciones de figurar en la búsqueda de la victoria parcial.



Almeida fue el que mejor remató, se hizo al triunfo y al liderato, mientras que Quintana quedó en la quinta posición.



Este miércoles, etapa dos, Steinfort y Eschdorf, de 186 kilómetros.



Clasificaciones

Etapa

1. Joao Almeida 3 h 16 min 09 s

2. Bauke Mollema m.t.

3. Marc Hirschi m.t.

4. Clement Champoussin m.t.

5. Nairo Quintana m.t.

6. Jesús Herrada m.t.

7. David Gaudu m.t.

8. Andrea Vendrame m.t.

9. Thibaut Pinot m.t.

17. Esteban Chaves m.t.

34. Vincenzo Nibali m.t.



General

1. Joao Almeida 3 h 15 min 59 s

2. Bauke Mollema a 4 s

3. Marc Hirschi a 6 s

4. Clement Champoussin a 10 s

5. Nairo Quintana m.t.

6. Jesús Herrada m.t.

7. David Gaudu m.t.

8. Andrea Vendrame m.t.

9. Thibaut Pinot m.t.



