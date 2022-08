Nairo Quintana no está tranquilo y vive momentos complicados en su carrera deportiva, luego de la descalificación del Tour de Francia por el uso de tramador, sustancia prohibida por la Unión Ciclista Internacional (UCI).

EL TIEMPO confirmó que ha se hizo efectiva la apelación, que la defensa del ciclista boyacense envió la documentación pertinente al Tribunal de Arbitramento del Deporte (TAS), que tendrá la última palabra.



Lo que viene



Se indicó que el tema no es fácil, es muy complicado, pero los abogados defensores han enviado una apelación de 15 páginas al TAS para que lo analice.



La presencia de tramadol en los dos exámenes de Quintana no es considerado como dopaje, pues la sustancia no está en el listado de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).



Se advierte que la defensa no sabe cuándo fallará el TAS, pero lo cierto es que su respuesta es la última palabra que se dará sobre el caso y no habrá otra instancia.



Mientras tanto, Nairo Quintana sigue entrenando, pues la sanción es únicamente por el Tour de Francia y puede seguir en competencia.



Para estar al frente de su defensa, Quintana desistió de tomar parte en la Vuelta a España, carrera que ganó en el 2016.



La resolución del caso tiene en vilo al corredor, pues se asegura que de la respuesta del TAS dependerá la renoegociación de su contrato con el equipo Arkéa-Samsic, el que había pactado por los tres próximos años.



El gran Nairo Quintana 🇨🇴🚵‍♂️ se juntó con el español, Víctor de la Parte y otros colegas en un exigente entrenamiento. pic.twitter.com/lcIheGQcyZ — Sergio A. Calderón C. (@SergioCalC) August 25, 2022





