El boyacense Nairo Quintana sigue entrenando por las carreteras de su departamento en busca de una buena forma con miras al 2023, pero no se sabe el equipo en el que estará.

Quintana, descalificado del pasado Tour de Francia, luego de que en dos de sus análisis de sangre se le encontrara la sustancia tramadol, prohibida en competencia por la Unión Ciclista Internacional (UCI), sigue siendo una de las grandes incógnitas para el 2023.



El campeón del Giro de Italia del 2014 está avalado para competir, pues el tramadol no se encuentra dentro del listado de sustancias prohibidas de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).



En noviembre pasado, anunció que ya tenía equipo para la presente temporada, pero que el anuncio lo haría la misma escuadra, algo que hasta el momento no ha ocurrido.



Nairo Quintana, en esa ocasión, aseguró que iba a seguir “pedaleando”, pero a hoy no han vía libre para señalar con qué grupo lo harán.



El miércoles, la noticia de que Miguel Ángel López estaría cerca de firmar con el Team Medellín fue lo más sonado del ciclismo en el país y en el mundo.



López no está sancionado, tampoco ha dado positivo, pero el equipo Astana le rescindió el contrato porque le llegaron más pruebas de que su nombre está relacionado con el caso de Operación Ilex, una red de distribución de medicamentos prohibidos.

¿Van por Nairo?

El regreso a Colombia de López es una buena medida para él mientras se resuelve su caso y le abre la oportunidad a Quintana para hacer lo mismo.



Se entiende que Team Medellín hace ingentes esfuerzos para contar con las dos figuras del pedalismo del país y está a la espera de confirmar el músculo económico para que el tentáculo llegue al alcance de Quintana.



Ninguna de las dos partes ha confirmado el interés, al igual que ni López ni el Team Medellín han hablado de haber llegado a un acuerdo.



El equipo, dirigido por José Julián Velásquez, le extendió una invitación al boyacense a vincularse a su grupo, pero Nairo la desechó.



Las redes sociales se han deleitado contando el posible paso del camoeón de la Vuelta a España del 2016, pero eso, por ahora, solo es un rumor.



Lo anterior confirma que las posibilidades de que Nairo esté en Europa son mínimas y se conoció que hay interés del corredor en quedarse en Colombia, pues ya los cupos en el World Tour y en el Proteam están cerrados.





