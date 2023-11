Nairo Quintana: revelan la carrera de tres semanas que disputará en 2024

Nairo Quintana ilusiona a sus aficionados con el regreso oficial al World Tour tras firmar contrato por un año con el Movistar Team, equipo en el que supo brillar y conquistó el Giro de Italia 2014 y la Vuelta a España 2016.

De 33 años, el ciclista boyacense quiere dejar en el pasado el problema que tuvo en el 2022, cuando dio positivo en tramadol (medicamento prohibido por la Unión Ciclística Internacional) y que le provocó la descalificación de la grande.

Quintana quiere volverle a demostrar al mundo su valía en el ciclismo internacional y está viviendo algunas sensaciones que ya experimentó cuando comenzó en el deporte sobre la bicicleta.

A Italia

“Mi ilusión es tener el dorsal en la espalda, cuando me vea con los demás competidores me voy a sentir como en el primer día de competencia, cuando estaba en Tunja y tenía el hormigueo en la barriga y sentía una emoción de estar ahí”, afirmó.



No se sabe el calendario que tendrá, pero La Gazzetta dello Sport, el diario deportivo italiano y organizador del Giro de Italia, señaló que Nairo será uno de los posibles corredores en la prueba del 2024.



Quintará estaría al lado de figuras del ciclismo como Simon Yates, Geraint Thomas y Wout van Aert.



