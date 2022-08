Nairo Quintana, a sus 32 años, mantiene vivas las esperanzas de seguir siendo un corredor protagonista de las grandes carreras del mundo.

El boyacense logró la mejor participación de la escuadra francesa Arkea en una grande con el sexto lugar obtenido en el reciente Tour de Francia.



Ahora, cuando algunos medios rumorean sobre su salida del equipo, Quintana aclaró cualquier duda. 'Una condición de oro', el motivo que garantizaría su permanencia en el Arkea.



Quintana exige

Quintana, en la lucha. Foto: AFP

"Estamos cerca de firmar con ellos, con el Arkea, un equipo que ha venido creciendo, que me ha respetado y que me quiere, escucha mis opiniones. Queremos seguir si hay la posibilidad. Ahí está el manager y es lo más probable", le dijo Quintana a 'Caracol radio' en las últimas horas.



Luego, interrogado por precisiones sobre la renovación, Quintana fue claro y habló de la condición que tiene para seguir con el Arkea.



"Hay algunas peticiones que tenemos, como un poco poder traer corredores con más experiencia, más fuertes, seguir mejorando el equipo. Ya hemos visto que hoy pronuncian el fichaje de (Clément) Champoussin, que es un corredor que viene del AG2R, un corredor joven pero que ya tiene experiencia y seguramente nos va a ayudar para el trabajo del equipo y también para poder ganar, seguramente estará ahí disputando etapas" (sic), explicó.



'Tenía otras propuestas'

Nairo Quintana sigue en la lucha en el Tour. Foto: EFE

"Tenía propuestas de algunos equipos, pero no quiero entrar a pelear con otros líderes”, había dicho en 'Blu radio'.



Arkea, que el año próximo hará parte del World Tour, la máxima categoría del ciclismo en el mundo, piensa reforzarse.



“El equipo, pues ya nos hemos dado cuenta que se me respeta y se me escucha. La idea es reforzarlo”, sentenció Quintana.

