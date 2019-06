En la etapa reina del Dauphiné, Nairo no tuvo todas sus fuerzas

Cuando todo presagiaba una etapa llena de dinamita, con fuertes ataques y movimientos explosivos entre los favoritos al título del Criterium du Dauphiné, la etapa reina, disputada este sábado, no tuvo muchas emociones, aunque sí dos cambios importantes: el británico Adam Yates le entregó el liderato y el colombiano Nairo Quintana salió del Top-10.

Fue una jornada pasada por las inclemencias del clima. La ascensión final de 19 kilómetros con un 6,9 por ciento de pendiente era el plato fuerte de un menú, que presagiaba ataques de lado y lado para poder tumbar al líder. Uno de los llamados a sobresalir dentro del pelotón, y más con el retiro de Chris Froome después de una fuerte caída, era el boyacense Nairo Quintana.



Y lo hizo. Con la lluvia que caía y una carretera complicada, el corredor colombiano salió del grupo de favoritos a falta de 8 kilómetros para el final. SU misión fue clara, cerrar el hueco que había entre Michael Woods y Alexéi Lutsenko, quienes iban en la parte de adelante. El objetivo fue logrado y esa brecha se cerró y todo presagiaba que iba a salir a favor del ciclista del Movistar Team.



Sin embargo, ese esfuerzo le costó a Nairo, que cuando el grupo estaba compacto, no tuvo las piernas para poder seguir la aceleración de Wout Poels, quien tomó las riendas de la carrera para irse en busca del triunfo, en homenaje a su líder Froome.

Perdió la rueda



El ciclista colombiano no tuvo las mejores sensaciones en su terreno, en la montaña, en una ascensión que se le daba de la mejor manera. El ataque de Poels generó problema en sus piernas y de a poco se fue descolgando.



A 4 kilómetros de la cima saltó Jakob Fuglsang, pero el resto de favoritos no le dieron permiso. Tampoco a Romain Bardet, que lo intentó a continuación. Pero la sucesión de ataques dejó sin piernas a Quintana. Cuando Fuglsang redobló su intentona a 1,5 km y ganó unos metros junto a Emanuel Buchmann, el líder Adam Yates tuvo que dar la cara.



Nairo decidió tomar su ritmo y no desesperarse por ir en busca de los corredores que iban a luchar por el triunfo del día, y que a la postre iban a quedar ubicados para ir por la definición del título, que se conocerá hoy en la última jornada.



Al final, Poels se llevó el triunfo y Fulsang le arrebató el liderato a un Adam Yates, que no pudo plantarse fuerte cuando sus rivales lo sorprendieron.



Para Nairo quedan las dudas de su preparación de cara al Tour de Francia, su principal objetivo para esta temporada. Se le vio ofensivo y con piernas para poder atacar, pero luego cuando fue atacado no tuvo las energías necesarias para seguir el paso de sus rivales.



Terminó cediendo 36 segundos con el ganador de la jornada, Poels, y 26 con el grupo de favoritos al título. Con ese tiempo que entregó salió del Top-10 y ahora se ubica en el undécimo puesto de la clasificación general a 1 minuto 24 segundos del liderato.

Nairo no mostró su mejor versión previo al Tour de Francia, solo él conoce cómo fue su preparación y qué tendrá que hacer para poder mejorar su puesta a punto para la segunda grande del año.



El sueño amarillo, por el que ha luchado durante estos años, parece alejarse con el resultado de este sábado.



El Dauphinè termina hoy con una etapa corta, de 113,5 km, pero con siete puertos de montaña: dos de primera, uno de segunda y cuatro de tercera. Nairo tendrá la última oportunidad para meterse en el Top-10, del que salió sorpresivamente en su terreno.



DEPORTES