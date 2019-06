Nairo perdió la rueda en el Dauphine y preocupa de cara al Tour

Nairo Quintana perdió en la etapa del sábado una buena oportunidad, no solo de arrimarse al título del Criterium Dauphine, sino de llenarse de confianza de cara al Tour de Francia y, al contrario, dejó dudas en cuanto a su condición.

La jornada era propicia para un lucimiento de un escalador como él. Llegó a la etapa entre Saint-Genix-les-Villages y Pipay, de 133 km, con gran expectativa, siendo noveno en la general y a 40 segundos del líder, Adam Yates, pero al término de la fracción ganada por un fuerte Wout Poels (Ineos) y con el cambio de liderato a manos de Jakob Fuglsang (Astana), se vio atrás, llegó a 46 segundos del ganador y en la general se fue hasta el puesto 11 a un minuto 24 segundos del líder.



La etapa tenía cuatro premios de montaña, tres de primera y el último de fuera de categoría, en la meta, ideal para su lucimiento, pero Nairo (Movistar) no se vio bien.

Intentó un ataque a 11 kilómetros del final, pero durante los 3 kilómetros que duró fugado no sacó mayor diferencia, los perseguidores siempre lo tuvieron como referencia y no fue peligro.



Yates, Fuglsang, Poels, Thiabut Pinot (Groupama), Emanuel Buchamann (Bora) y Romain Bardet (Ag2r) cerraron el hueco más adelante, lo alcanzaron a paso, pero ahí no paró todo.



Más adelante, a 5 kilómetros del final, el ritmo en ese grupo de favoritos aumentó y el boyacense no pudo seguir la rueda, se quedó, reguló su paso, pero no pudo conectarlos y perdió tiempo, el mismo que lo tiene fuera del llavero.



Nairo Quintana no fue el mismo de otros días. No lo viene siendo desde hace dos años, pero eso no quiere decir que esté acabado o que no sea uno de los favoritos para el próximo Tour, más si Chris Froome, el mejor ciclista del mundo de la actualidad, no estará por el accidente que sufrió el miércoles pasado en el Dauphine y que lo tiene en cama y obligado a recuperarse de las múltiples fracturas que sufrió.



Sí, faltan tres semanas para el arranque del Tour en Bruselas y hay tiempo para que Nairo recupere el nivel y llegue en mejores condiciones, pero por lo visto ayer al colombiano le falta más que a sus rivales.



Preocupa porque los Yates, Fuglsang, Pinot y Bardet, a esta altura del año, están mejor que él y serán sus rivales en el Tour. Ayer, cómo mínimo, Nairo debió llegar con ellos, pero perdió el paso, el ritmo y la rueda con facilidad. Y no se sabe en qué condiciones estén Geraint Thomas, que corre la Vuelta a Suiza, y Tom Dumoulin, que se retiró ayer del Dauphiné.



El año pasado, Quintana ganó una etapa, terminó de tercero en la Vuelta a Suiza y en el Tour acabó en la décima casilla, por lo que cabe la opción de que en esta ocasión el Dauphiné lo hace en busca de su acondicionamiento.



Sin embargo, en la montaña cedió, en su terreno no estuvo con los ‘duros’ de la carrera y dejó ir una buena oportunidad de pelear el triunfo en la general.



Lo único claro es que Nairo tiene su meta en el Tour de Francia, allá es en donde debe responder y será la carrera en la que hay que evaluarlo. Por ahora, este Dauphine deja dudas y preocupa de cara a esas tres semanas de competencia.



Este domingo, el Criterium Dauphine se definirá. Fuglsang se ve en condiciones, pero no están muy lejos sus rivales. Entre él y el séptimo en la general, Pinot, solo hay 33 segundos, por lo que el tramo de 113 km, corto, entre Cluses y Champéry, con siete pasos montañosos, el último de ellos de tercera categoría, tendrá batalla, porque las diferencias son mínimas y nadie puede pestañear.



Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel