Nairo perdió liderato de la montaña, ¿qué le pasa?

Nairo Quintana cedió el liderato de los premios de montaña del Tour de Francia, pero tiene todavía opciones de recuperarlo, aunque no se ha visto bien en los últimos días.

Quintana, en los dos ascensos al Mont Ventoux, no estuvo cerca de los punteros para arañar puntos, pero no perdió la condición de líder, y este sábado tampoco se metió en la fuga, al contrario, cedió tiempo, llegó a la meta 13 minutos después de Bauke Mollema, el ganador y siete después del lote.



No puede ir en coche, debe de ir en busca de sumar unidades para volver al primer puesto, pero no ha estado en los momentos definitivos.



Ya Michael Woods lo aventaja por cuarto puntos en la clasificación, pero este tema tiene dos lecturas.



La primera, que se está guardando para dar el salto en las otras etapas de montaña, como la de este domingo o la última semana. Es algo válido.



Lo otro, no ve grandes rivales que vean amenazado su objetivo y por eso se resguarda, pero la verdad es que su momento no es el ideal, ha perdido la rueda y no ha ganado unidades.



Este domingo se cuentan en la ruta cuatro pasos, uno de segunda, en el km 144, y tres de primera, en el km 86, 146 y en el 176, a 15 de la meta y con promedio de rampas del 8,5 por ciento y 6,4 kilómetros de trazado.



Nairo debe ganar puntos, este domingo es un día ideal para recuperar la camiseta. El triunfo de etapa se puede dar, desde luego, pero ser el mejor escalador de la carrera es la meta y se ve más viable.



