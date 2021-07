Nairo todavía puede ganar la montaña del Tour de Francia 2021

Tadej Pogacar ganó la etapa 17 del Tour de Francia disputada este miércoles entre Muret y Saint-Lary-Soulan Col Du Portet, de 178 km, aumentó la diferencia en el liderato y Rigoberto Urán cedió el podio y ya es cuarto en la general.

La lucha por el título de montaña sigue. Este jueves se va a definir esta clasificación en una jornada dura, con final en alto y con el Tourmalet de paso.



Hay 233 puntos en disputa en la etapa Pau y Luz Ardiden, corta, de 129 km, con cuatro pasos montañosos: dos de cuarta y los restantes de fuera de categoría, uno de ellos el Tourmalet, de 17 km de subida y rampas promedio del 7,3 por ciento de inclinación.



La subida final será de 13 km, con rampas promedio del 7,4, en el que se dobla el puntaje y el que lo gane ganará 40 unidades.



Nairo Quintana intentó ganar puntos este miércoles, pero si bien arañó, pues Wout Poels también sumó y es líder con 78 puntos, mientras que Nairo se quedó con 66 en la tercera casilla, al igual que Michael Woods.



Sin duda que el ciclista boyacense tiene opciones de ser el campeón, pero el presente es muy distinto. Nairo no ha estado bien, sus rivales son muy superiores cuando se habla de picar puntos.

Tadej Pogacar, sólido líder del Tour de Francia. Foto: EFE



Se ha metido en las escapadas, pero no ha cumplido el objetivo de recuperar la camiseta de pepas rojas. A favor hay que decir que sus rivales cercanos tampoco se han visto en una forma extraordinaria y que las diferencias se mantienen.



Sin embargo, hay una ‘mosca que le cae a la sopa’, y se apellida Pogacar, quien ya es segundo en la montaña con 67 puntos y con las opciones limpias de ganarla, de superar a los demás.



Pogacar no tiene como objetivo ganar esta clasificación, pero todo se le ha dado. Falta ver si este jueves puede ser el día para él, pues si llega en los primeros puestos, en una situación similar a la de este miércoles, sin duda se apoderará de la montaña.



Quintana ha perdido muchas opciones de ser el líder, sin embargo, las condiciones físicas no son las mejores y no se ve que pueda conseguir esa meta.



