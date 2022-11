Después de que Nairo Quintana se convirtiera a los ojos de la Unión Ciclística Internacional (UCI) en el primer ciclista sancionado por la supuesta aparición de tramadol en análisis hechos en competencia, un nuevo caso relacionado con la misma sustancia vuelve a poner de relieve el precedente del boyacense.

Todo, porque escasos días después de la ratificación del Tribunal Arbitral del Deporte en su caso, un nuevo ciclista resultó sancionado por la UCI.



Y el escándalo tampoco promete ser menor.



(Puede leer: Nairo Quintana, juzgado: esta es la decisión final del TAS por el tramadol).

'Nairo Quintana 2.0'

Foto: EFE, Archivo EL TIEMPO

La Unión Ciclística Internacional (UCI) anunció que "el ciclista ucraniano Mykhaylo Kononenko ha sido sancionado por infringir la prohibición de uso de tramadol en competición tal como se establece en las Reglas médicas de la UCI con el objetivo de proteger la seguridad y la salud de los ciclistas en la luz de los efectos secundarios de esta sustancia".



"El análisis de una muestra de sangre seca proporcionada por el ciclista el 18 de septiembre de 2022 durante el Campeonato del Mundo de Ruta UCI de 2022 reveló la presencia de tramadol y sus dos metabolitos principales2, reporta la entidad.



"De acuerdo con las Reglas Médicas de la UCI, el corredor está descalificado de los Campeonatos del Mundo de Ruta UCI 2022. Esta decisión podrá ser apelada ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) dentro de los próximos 10 días", señala la UCI, tal cual lo hizo en el caso de Quintana.



"Las infracciones de la prohibición de uso de tramadol en competición son infracciones según el Reglamento Médico de la UCI. No constituyen infracciones de las normas antidopaje. Como se trata de una primera infracción, Mykhaylo Kononenko no se declara inelegible y, por lo tanto, puede participar en las competiciones", remarca el ente.



De momento, Kononenko no se ha pronunciado al respecto. Entretanto, los seguidores del ciclismo ven su caso como un 'Nairo Quintana 2.0'.

