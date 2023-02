Ya está cerca el mes de marzo y Nairo Quintana sigue sin conseguir un equipo para la temporada del 2023.

Desde cuando anunció que no se retirará de la actividad, el pedalista boyacense ha tratado con su mánager de conseguir un cupo, pero le ha sido imposible.



La descalificación del Tour de Francia del 2022 por el uso de la sustancia tramadol, prohibida en competencia por la Unión Ciclista Internacional (UCI), le ha acarreado un inmenso problema del que no ha podido salir.



Varios equipos le fueron cerrando las puertas y hoy pugna por un cupo que no se ve claro.



El perjudicado es él, que pierde casillas en la clasificación UCI y no ha encontrado la opción de seguir pedaleando como lo prometió.



Luis Fernando Saldarriaga fue uno de los primeros entrenadores de Nairo y con él analizamos lo que puede ser el futuro de la carrera del boyacense.