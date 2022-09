El ciclista colombiano Nairo Quintana anuunció este viernes que no renovará su contrato con el equipo frances Arkea-Samsic.

"Quiero agradecer al equipo por estos tres años porque pudimos correr varias competencias, unas que ganamos y otras que perdimos. Pude entregarlo todo al grupo y obtener opuntos importantes para entrar al World Tour", sijo Quin tana.



(Luis Quiñones: el joven que sufrió bullying y se dedicó al boxeo para defenderse)

(James Rodríguez y su tormento: nueva lesión tras jugar con la Selección Colombia)



Quintana salió del Movistar en el 2019, escuadra en la que obtuvo los mejores resultados de su carrera, y llegó al elenco francés de la categoría ProTeam.



Allí, obtuvo 11 victorias, pero lo más importante, se convirtió en el ciclista clave para lograr los puntos necesarios para que en el 2023 tenga un cupo en el World Tour.

No va más

“Anuncio que no continuaré con el equipo, como se había anunciado el pasado 16 de agosto. Vamos a seguir pedaleando.



Nairo Quintana tuvo varios inconvenientes en el equipo. Primero, en el 2020, cuando su habitación fue allanada por la gendarmería francesa, que buscaban una relación del pedalista boyacense con sustancias prohibidas.



Y este año, fue descalificado del Tour de Francia, en el que ocupó la sexta casilla, porque en dos de sus exámenes se le encontró la sustancia tramadol, prohibida por la Unión Ciclista Internacional (UCI) en competencia.



La organización de la competencia decidió aplicar el reglamento por la violación de una norma y por eso lo despojó del sexto puesto de la general, que quitó los premios el Arkea-Samsic perdió los puntos ganados en el escalafón.



Quintana se apropió del tema y con sus abogados presentó el recurso de apelación ante el Tribunal de Arbitramento del Deporte (TAS), que no ha dado la última palabra.



“Poco a poco vamos comentando sobre mi futuro. He presentado mi defensa al TAS, seguimos trabajando con mis abogados. Soy honrado y quiero defenderme y demostrarlo”, indicó.