Nairo Quintana no se retira del ciclismo y, aunque sigue sin equipo, afirmó que pretende continuar en el pelotón internacional durante este 2023.

El ciclista boyacense, de 32 años, afirmó ayer, en una rueda de prensa en Bogotá, que está en buena forma física y que es “un luchador, un colombiano más que se sobreponen a todo tipo de circunstancias para seguir adelante”.



Se refirió así a la descalificación que sufrió del pasado Tour de Francia y a su abrupta salida del equipo Arkea (que le había renovado contrato hasta el 2025) por el hallazgo de tramadol en dos de sus análisis durante el Tour. Esa es una sustancia prohibida en competencias por la Unión Ciclista Internacional (UCI). La apelación de Quintana fracasó en el Tribunal de Arbitramento del Deporte (TAS), que ratificó el castigo.



“Quiero decirles que estoy en buena forma para seguir, que debido a los acontecimientos de los últimos meses, en los que es innegable el ambiente enrarecido en el que me he desenvuelto y la inexplicable muralla que se ha levantado entre las posibilidades de competir y mis deseos de seguir haciéndolo, no me rindo y sigo hacia adelante”, dijo.



El campeón del Giro de Italia 2014, de la Vuelta a España 2016 y doble subcampeón del Tour de Francia (2013 y 2015) insistió en que es un corredor honesto y que en los últimos 10 años de su carrera no ha tenido problemas en más de 260 controles al dopaje.



Nairo no está sancionado y podría competir. Sin embargo, el presidente del Movimiento por un Ciclismo Creíble (MPCC), Roger Legeay, le dijo a EL TIEMPO que esa organización “funciona por la voluntad de los equipos y se adhiere a una filosofía muy estricta”. Del MPCC hacen parte nueve equipos del World Tour, la máxima categoría; 15 de la Proteam, la segunda y 13 del nivel Continental.



Imagen, dinero y temor

Anuncio de su retiro del Arkéa Samsic

En consecuencia, el gran problema que tiene ahora Nairo es que, así sea un ciclista apetecido, no es tan fácil que sea fichado por varios factores.



“Muchos lo quieren contratar, el 90 por ciento de los World Tour, pero los equipos se sienten condicionados a no hacerlo. El tema de la imagen, del qué dirán, del qué pasa si lo firmamos con ese problema los perjudica”, le dijo a EL TIEMPO el técnico español, Álvaro Pino. Y agregó: “La imagen del equipo y de los patrocinadores es un tema duro y delicado, nadie se puede arriesgar”.



Ya no hay cupos en los equipos del World Tour y la temporada ya comenzó. Otra opción es llegar a un conjunto Proteam, pero sus presupuestos son cortos. “Está apto para correr y en los Proteam tiene buenas opciones, el tema es que en esa categoría el dinero es poco y no lo pueden pagar”, indicó Paolo Alberati, mánager de ciclistas.



Eduardo Chozas, exciclista español y destacado analista, advierte que los equipos tienen miedo en contratar a Nairo: “Un equipo de segunda sería ideal, pero tienen miedo de contarlo. No se atreven porque está en juego su prestigio al contar con un corredor que tuvo un inconveniente”, afirmó.



Chozas, además, coincide con Alberati en el obstáculo económico. “Nairo no corre gratis, tiene su caché. Hay plantillas más completas y los Proteam no son tan solventes como para tener a un ciclista de ese palmarés”, analizó.



En los equipos de categoría Continental podría abrirse una posibilidad. Son los que no pueden competir en el World Tour y su calendario es de pruebas muy locales. Por ejemplo, el Team Medellín, ya desechado por el propio Nairo.



Nairo no se retira y debe encarar nuevas cuestas...

LISANDRO RENGIFO

​PERIODISTA DE DEPORTES EL TIEMPO

En redes: @LisandroAbel

