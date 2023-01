Nairo Quintana no se retirará del ciclismo profesional y seguirá como ciclista activo, según lo confirmó este miércoles en Bogotá.

Si bien es cierto que aún no tengo equipo, soy un ciclista que sigue disponible para vestir un jersey y dar lo mejor en la carretera. Sin duda mi palmarés me avala.



"Pedaleando le recordé a los colombianos que sí se puede ganar ante los mejores, que podemos subirnos a lo más alto del podio. Ustedes son testigos del crecimiento de los equipos donde he estado, de mi fortaleza y desempeño en los últimos años, lo cual me ha permitido estar adelante con los mejores y seguir ganando en diferentes carreras", dijo Quintana



Y agregó: "Quiero volver a competir, ponerme un dorsal, sentir la exigencia de responder a un equipo, el dolor en las piernas por el esfuerzo, pero también la satisfacción de la victoria o de haber dado lo mejor de mi hasta la meta, quiero esto, lo necesito por que la competencia está en mí, pero también necesito un mejor ambiente para poder estar tranquilo y concentrado en ello".