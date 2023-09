Nairo Quintana sigue con su incesante carrera de conseguir equipo para afrontar la temporada 2024 de la Unión Ciclística Internacional. El colombiano se encuentra sin equipo tras su salida del Arkéa - Samsic.



(Le recomendamos leer: Egan Bernal podría abandonar el Ineos: equipo de la UCI lo tiene en el radar para 2024).

A pesar de no competir en las mejores competencias del mundo, el boyacense estuvo presente en la caravana de la Vuelta a España hace algunos días, donde se le vio hablando con algunos directivos del Movistar.



Nairo habría aprovechado su presencia en el país ibérico para dialogar sobre su futuro con una escuadra con la cual hizo historia y con la que logró conquistar el Giro de Italia y la Vuelta a España.



(Le contamos: Víctor Hugo Peña declara el estado de emergencia en el ciclismo colombiano: ¿por qué?).



Pero el diálogo con el Movistar no dio los frutos esperados, el ciclista colombiano habría recibido un contundente "no" en sus aspiraciones de volver al equipo español.

Facebook Twitter Linkedin

Nairo salió del Arkéa en 2022. Foto: Eloy Alonso. EFE

Nairo no descarta la posibilidad de competir en los Juegos Nacionales



Cabe la posibilidad. De momento me estoy preparando y estoy muy bien, he entrenado FACEBOOK

TWITTER

En las últimas horas, se reveló que Nairo Quintana estaría pensando seriamente en competir en una carrera colombiana el próximo mes de noviembre, para continuar su preparación de cara al 2024.



“Cabe la posibilidad. De momento me estoy preparando y estoy muy bien, he entrenado. Si hay una competición que me venga bien, la haremos con gusto”, explicó en Semana el boyacense.



(Lea aquí: Nairo Quintana: conozca a los dos equipos que le ‘cerraron la puerta en la cara’).



El pedalista nacido en Cómbita, Boyacá, no descarta del todo la posibilidad de correr en los Juegos Nacionales 2023 que se realizarán entre el 11 de noviembre y el 10 de diciembre.



Nairo Quintana podría representar a la delegación de Boyacá que competirá en las justas que tendrán lugar en la región del Eje Cafetero.

Así damos la bienvenida a los XXII Juegos Deportivos Nacionales y VI Juegos Paranacionales #EjeCafetero2023.



Los primeros Juegos Verdes se toman nuestro país🇨🇴. #MejorJuntos pic.twitter.com/fn9Zgo5ReX — Juegos Nacionales y Paranacionales (@EjeCafetero2023) August 14, 2023

HAROLD YEPES

DEPORTES

Más noticias en EL TIEMPO