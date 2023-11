Nairo Quintana, postulado para ser 'capo' de su equipo: 'No debe ser gregario de nadie'

Nairo Quintana está muy ilusionado de su regreso al World Tour tras firmar por un año con el Movistar Team. El boyacense espera dejar atrás la polémica que generó hace un año en el Tour de Francia, carrera en la que fue positivo por Tramadol.



Aunque Nairo lleva más de 12 meses sin correr a más alto nivel en las mejores carreras del mundo, sueña con hacer un excelente papel en la próxima temporada. En su presentación oficial con la escuadra ibérica, fue claro en decir que está 'para ayudar a sus compañeros y a su equipo' y no ve ningún problema con ponerse el overol de gregario.

Nairo Quintana. Foto: Redes Sociales

Sin embargo, en los últimos días se ha generado algo de debate en el ciclismo colombiano después de que Mario Sabato, experto analista del deporte sobre la bicicleta, opinara que Nairo Quintana no está para ser gregario de nadie: 'Está para más'.



El argentino lanzó una polémica frase en el podcast El cuaderno de Joan Seguidor. Allí se mostró muy contento con el regreso del ciclista colombiano al Movistar, pero fue enfático en decir que está para ser capo.



"Me gusta que vuelva al Movistar, sobre todo porque uno ve los otros equipos en cómo se han armado, digo que al Movistar le faltan capos y él conoce a todo el mundo... Y los momentos de mayor felicidad de Nairo los tengo asociados con la camiseta del Movistar", empezó diciendo Sabato.

Nairo Quintana Foto: Instagram y Néstor Gómez. EL TIEMPO

Pero la 'pulla' llegó más tarde: "Creo que puede tener opción de ser líder dentro de esa formación. Se habló de tantos equipos en los que uno veía a Nairo de gregario de lujo y no de capo de filas, pero tiene con qué ser líder".



Para Mario Sabato 'es un error' ver a 'Nairomán' de gregario de Enric Mas en la escuadra ibérica: "Por edad, es un corredor, todavía, joven. Con 33 años, tiene mucho por demostrar y dentro de la formación, si bien Eusebio dijo que va a ser gregario de Enric Mas en el Tour de Francia. Si lo analizamos, ciclísticamente, digo: '¿Para qué sería gregario de Enric Mas en el Tour de France? ¿Cuál es el objetivo?'".

Nairo Quintana llora en medio de su conferencia de prensa. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO / Instagram: Nairo Quintana

Sabato lanzó un dardo al pedalista español y dijo que 'no tiene los quilates' para competir rueda a rueda contra Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard o Primoz Roglic, los mejores ciclistas del mundo en el Tour de Francia 2024.



"No veo ninguna opción y, quizás, Enric Mas tiene un gran año, pero no sé si pueda pelear el título y no tiene con qué pelear el título. Vingengaard está más lejos de todos, en el segundo escalón está Pogaar y en el tercer escalón veo a Roglic y Evenepoel, si es que va a correr. Luego, el resto, que son unos cuantos", afirmó en el podcast.



Por último, recalcó que Nairo Quintana no está para el papel de gregario en un equipo del World Tour y que a sus 33 años de edad hay fuerzas para pelear grandes títulos.

Nairo Quintana y Eusebio Unzué. Foto: Archivo y Néstor Gómez. EL TIEMPO

"¿Para qué ser gregario de un corredor que, quizás, en el mejor de los casos y ojalá me equivoque y pueda pelearle a Vingengaard el título porque sería hermoso, pueda ser quinto? ¿Cuál es el fin? Si la idea del resto, que no son los que nombramos, es tratar de ver hasta dónde pueden aguantar y tratar de escalar posiciones por si uno falla", destacó el comentarista de ciclismo.



Y agregó: "Ser gregario, no lo sé. Y para Nairo hay un Giro de Italia y una Vuelta a España. Es cierto que en La Vuelta tenemos siempre la mejor versión de Enric Mas, pero no sé si Nairo va a estar supeditado a ser gregario".

HAROLD YEPES

DEPORTES

