Nairo Quintana no correría Giro, Tour y la Vuelta

El lunes pasado el mundo del ciclismo conoció la noticia del cambio del ciclista colombiano Nairo Quintana del Movistar al Arkea por los próximos tres años, pero el boyacense, por la condición de su nueva escuadra, no tiene fijo competir en el Giro de Italia, Tour de Francia y Vuelta a España el año que viene.

Arkea es un equipo que pertenece a la categoría profesional continental, la segunda división del ciclismo ante la Unión Ciclista Internacional (UCI), por lo que deben rebuscarse las invitaciones a las competencias que pertenecen al World Tour.



Lo anterior indica que a hoy, Nairo, su hermano Dáyer y Wínner Anacona no puede correr las tres pruebas más importantes del planeta y otras más, como País Vasco, Vuelta a Cataluña, UAE Tour, Vuelta a Romandía, las clásicas y otras más, debido a la reglamentación.



Sin embargo, existe la posibilidad de que lo hagan. La UCI evalúa la opción de que sean 20 y no 18 conjuntos los que pertenezcan a la categoría del World Tour, y si eso se da, los franceses Cofidis y Arkea son los que tienen más opción para conseguir una de las casillas.



Si eso no se da, puede optar por el cupo que podría dejar el Katusha, el equipo ruso que no ha decidido su futuro y que, según las informaciones, está en crisis y dejaría la licencia en poder de otro conjunto. Hoy, son 18 los conjuntos que hacer parte de esa privilegiada categoría, entre los que se encuentran Movistar, Ineos, UAE Emirates, Education Firts, entre otros.



Arkea no ha subido de categoría, pero sí ha tenido la oportunidad de tomar parte en carreras de importancia como el Tour, Dauphiné, Vuelta a Cataluña, parís-Niza, entre otras, pero lo ha hecho porque la reglamentación autoriza a esas carreras del World Tour de poder contar con invitaciones para las escuadras del segundo reglón.



Ahora, UCI también tiene en sus planes que esas invitaciones se entreguen debido al escalafón de esos equipos profesionales continentales, lo que obliga al Arkea a mantenerse dentro de los primeros puestos o se quedará por fuera de una posible participación en el Giro, Tour y Vuelta y demás competencias de alta calidad.



EL TIEMPO conoció que Arkea tramita su licencia en el World Tour, pero si será aceptado o no se conocerá durante el congreso de la UCI en el Mundial de Gran Bretaña entre el 22 y el 29 de septiembre próximos.



DEPORTES