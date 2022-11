Nairo Quintana tiene a los colombianos en ascuas, pues analiza lo que será la temporada del 2023, en la que, según ha dicho, seguirá pedaleando en carreras del World Tour, la máxima categoría del ciclismo.

El pedalista boyacense, que fue descalificado del Tour de Francia del 2022 porque dos de sus análisis de sangre arrojaron la sustancia tramadol, prohibida por la Unión Ciclista Internacional (UCI), insiste en que seguirá pedaleando.



Nairo recurrió al Tribunal de Arbitramento del Deporte (TAS), apeló la decisión de la UCI, pero no surtió efecto, fue rechazada, por lo que su nombre fue elimninado de la lista del Tour del 2023.

¿Qué grandes correrá?



Y sobre el tema, Quintana dio pistas de su futuro. No se sabe en qué equipo estará, pero lo claro es que analiza su calendario del 2023.



Dentro del plan, según registra cycklingpro.net no hará el Tour de Francia y sí el Giro de Italia y la Vuelta a España.



“Podré correr las carreras más importantes del mundo y pronto daré noticias de las decisiones tomadas –palabras de la clase de 1990– me estoy preparando para hacer un buen año y probablemente haga el Giro y la Vuelta España”, indicó.

Ganador del Giro de Italia Foto: Eloy Alonso. EFE



Lo anterior puede tener varias lecturas, entre ellas, que su nuevo equipo será un ProTeam que no es invitado al Tour o que el nuevo conjunto ya tiene el plan diseñado para la mejor carrera del planeta sin el colombiano.



