Nairo Quintana todavía no puede cantar victoria. De manera extraña, después de que el mánager del equipo italiano Corratec, Serge Parsani, le dijera el miércoles a EL TIEMPO que se estaba trabajando la posibilidad de incluir al corredor boyacense en su lista de ciclistas para la temporada 2023- a pesar de dos retos puntuales-, el mismo exciclista sorprendió con unas declaraciones en un tono más fatalista este jueves.

"Tendríamos que acudir a un milagro, pero milagros hoy no los hace ni el papa y así se vuelve muy difícil", le dijo el mismo Parsani al profesor Héctor Urrego, de 'Mundo Ciclístico'.



(¿Y si se diera?: Nairo Quintana correría el Giro de Italia: 'revancha' tras escándalo de tramadol).

Se enreda el futuro de Nairo

Facebook Twitter Linkedin

El boyacense resistió. Foto: EFE

En charla con EL TIEMPO, Serge Parsani, mánager de dicha escuadra recién creada, ratificó el interés que existe para contar con Quintana en sus filas. Sin embargo, también reveló que hay dos trabas puntuales que, de momento, han demorado la firma: la parte económica y los rezagos de la sanción que recibió Quintana en el pasado Tour de Francia, por la aparición de la sustancia tramadol- prohibida en competencia- en dos muestras de sangre suyas.



Este jueves, se hizo oficial que el naciente equipo ProTeam contará con invitación para participar en el Giro de Italia 2023.



Y aunque Perseni dijo que Nairo era un motivante para correr la grande 'nazionale', cuando todo fue un hecho, brindó unas llamativas declaraciones.



"Fue una solicitud a nuestro equipo, de parte del representante de Nairo si estábamos interesados en contratarlo, pero nosotros somos un equipo pequeño que no tiene la capacidad financiera para tener un corredor como él y luego hay muchos obstáculos que nos llevan a no continuar esta tratativa porque resulta muy difícil para nosotros poder contar con Nairo", le dijo a 'Mundo Ciclístico', desestimando el interés y reafirmando que el factor económico es uno de los obstáculos.



(Además: Piqué olvida a Shakira y se va de España sin Clara Chía: 'perlita' del exjugador).



Luego, en charla con el medio en mención, también ratifico el segundo inconveniente que había esbozado este miércoles: el tema de la implicación de la sanción de la Unión Ciclística Internacional (UCI) a Nairo, por la aparición de tramadol, durante el pasado Tour de Francia. Esto, teniendo en cuenta que el Corratec hace parte del Movimiento por un Ciclismo Creíble (MPCC), grupo que ha liderado la lucha contra sustancias como el tramadol y que, en voz de sus funcionarios, señaló a Nairo, tras la notificación del castigo impuesto el año pasado.



Lo más llamativo del caso fue que ante la pregunta de si la llegada de Nairo al Corratec es un caso cerrado, Perseni le dijo a 'Mundo Ciclístico':



"Para mí sí . Tendríamos que acudir a un milagro, pero milagros hoy no los hace ni el papa y así se vuelve muy difícil".



(Luto: falleció la 'reina del senderismo', tras caída de más de 200 metros, video).

CASO NAIRO QUINTANA:

En diálogo con Héctor Urrego

SERGE PARSANI ( Mánager CORRATEC ) afirma:

"Hoy no es posible para nosotros contar con Nairo. Sólo un milagro podría permitirlo". — HectorUCiclismo (@HectorUCiclismo) January 19, 2023

Hasta el momento, no se puede descartar la llegada de Nairo al Corratec. Según el padre del corredor, este fin de semana viajaría a Europa a definir su futuro. Resta ver si es en la escuadra italiana u otro equipo de la misma categoría.

DEPORTES

Más noticias de Deportes